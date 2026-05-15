DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Neunmonatszahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inmitten eines schwierigen Umfeldes sei der Saatguthersteller in der Spur geblieben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Segment-Ebene sei er von der strukturellen Resilienz des Zuckerrüben-Geschäfts beeindruckt gewesen. Ein möglicher Kurstreiber könnte Ende September das "Gemüse-Seminar" für Investoren und Analysten sein./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 76,50EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 79,91 € , was eine Steigerung von +4,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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