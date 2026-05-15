DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Neunmonatszahlen von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Inmitten eines schwierigen Umfeldes sei der Saatguthersteller in der Spur geblieben, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Segment-Ebene sei er von der strukturellen Resilienz des Zuckerrüben-Geschäfts beeindruckt gewesen. Ein möglicher Kurstreiber könnte Ende September das "Gemüse-Seminar" für Investoren und Analysten sein./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 76,50EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
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