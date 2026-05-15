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    Zinswende als Kurstreiber?

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    Japan Post Bank zündet Dividenden-Turbo: Kommt jetzt der große Lauf?

    Die Japan Post Bank steigert Gewinn deutlich, peilt 2026 neue Rekorde an und lockt Anleger mit höherer Dividende – trotz spürbarer Zinsrisiken.

    Für Sie zusammengefasst
    Zinswende als Kurstreiber? - Japan Post Bank zündet Dividenden-Turbo: Kommt jetzt der große Lauf?
    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Nettogewinn der Japan Post Bank stieg im Geschäftsjahr 2025 um 27 Prozent auf 525,6 Milliarden Yen (2,84 Milliarden Euro), gegenüber 414,3 Milliarden Yen (2,24 Milliarden Euro) im Vorjahr. Laut einer am Freitag bei der Tokioter Börse veröffentlichten Mitteilung stieg der Nettogewinn je Aktie des Bankunternehmens von 114,60 Yen (0,62 Euro) im Vorjahr auf 147,10 Yen (0,80 Euro).

    Das ordentliche Einkommen stieg im Geschäftsjahr, das am 31. März endete, um 13 Prozent auf 2,852 Billionen Yen (15,43 Milliarden Euro), gegenüber 2,522 Billionen Yen (13,64 Milliarden Euro) im Vorjahr. Die Japan Post Bank hat eine Schlussdividende von 74 Yen je Aktie ausgeschüttet.

    Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Unternehmen einen zurechenbaren Nettogewinn von 660 Milliarden Yen (3,57 Milliarden Euro), einen Nettogewinn je Aktie von 185,29 Yen (1 Euro) und einen ordentlichen Nettogewinn von 955 Milliarden Yen (5,17 Milliarden Euro). Die Japan Post Bank plant, für das laufende Jahr eine Jahresenddividende von 93 Yen (0,50 Euro) je Aktie auszuschütten, was höher ist als die im Vorjahreszeitraum gezahlte Dividende.

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    Als Haupttreiber nennt die Bank steigende Erträge aus dem Yen-Zinsportfolio bei höheren heimischen Zinsen. Gegenwind erwartet das Management durch höhere Verwaltungskosten und geringere Gewinne aus Aktienverkäufen. Für Anleger besonders spannend ist die Dividende: Nach 58 Yen (0,31 Euro= im Vorjahr und 74 Yen (0,40 Euro) für das abgelaufene Jahr stellt Japan Post Bank nun 93 Yen  (0,50 Euro)je Aktie in Aussicht. Das entspräche weiter einer Ausschüttungsquote von rund 50 Prozent. Zugleich will die Bank künftig stärker auf eine progressive Dividendenpolitik setzen und führt ein langfristiges Aktionärsbonusprogramm ein.

    JAPAN POST BANK

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    ISIN:JP3946750001WKN:A14Z8L
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    Ein wichtiger Risikofaktor bleibt das Zinsumfeld: Steigende japanische Renditen helfen zwar beim laufenden Ertrag, können aber zugleich Buchverluste im Anleihebestand erhöhen und die Kapitalquoten belasten. Die Kapitaladäquanzquote lag Ende März 2026 bei 14,93 Prozent, die CET1-Quote nach Übergangsregeln bei 11,03 Prozent.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die JAPAN POST BANK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,30EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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