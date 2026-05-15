Metalla gibt die Nominierung von Sandeep Singh für das Board of Directors im Zusammenhang mit der bevorstehenden Hauptversammlung bekannt

15. Mai 2026 - Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Metalla Royalty & Streaming Ltd. („Metalla“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: MTA) (TSXV: MTA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Sandeep Singh im Zusammenhang mit der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Aktionäre („AGM“), die am 23. Juni 2026 stattfinden wird, zur Wahl in das Board of Directors des Unternehmens nominiert hat.

Herr Singh kann in den Bereichen Bergbau und Royalties eine Erfahrung von zwei Jahrzehnten vorweisen, insbesondere in den Bereichen Unternehmensführung, Kapitalmärkte sowie Fusionen und Übernahmen. Zurzeit ist er als Chief Executive Officer von Western Copper and Gold tätig. Zuvor hatte er als President und Chief Executive Officer von Osisko Gold Royalties fungiert, wo er eine erfolgreiche Sanierung leitete und das Unternehmen für erneutes Wachstum positionierte. Vor seiner Tätigkeit bei Osisko Gold Royalties (nunmehr OR Royalties Inc.) war Herr Singh fünfzehn Jahre lang als Investmentbanker im nordamerikanischen Metall- und Bergbausektor tätig gewesen, wo er Führungspositionen bei BMO Capital Markets und Dundee Securities innehatte, ehe er Maxit Capital, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen, mitbegründete. Im Laufe seiner Karriere hat er Bergbauunternehmen in allen Phasen ihres Lebenszyklus in Fragen der Finanzierung und strategischer Initiativen beraten und spielte eine zentrale Rolle bei vielen der bedeutsamsten M&A-Transaktionen der Branche. Herr Singh besitzt ein Bachelor-Diplom in Mechanical Engineering von der Concordia University und einen Masterabschluss in Business Administration von der University of Oxford.

Lawrence Roulston, Chairman von Metalla, sagte: „Im Namen des Board und des Managementteams freue ich mich, Sandeep als Kandidaten für das Amt des Direktors zu nominieren. Sandeep verfügt über eine seltene Kombination aus betrieblicher Führungserfahrung im Bereich Royalties und Streaming sowie umfassender Kapitalmarktexpertise, von der unser Board profitieren kann. Wir freuen uns darauf, in dieser nächsten Wachstumsphase des Unternehmens von seiner Erfahrung und seiner Führung zu profitieren.“