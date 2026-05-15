VW-Beben abgewendet?
VW-Werke gerettet? Gewerkschaft setzt jetzt ein klares Zeichen
Keine Werksschließungen bei VW, versichern IG Metall und der VW-Betriebsrat. Dennoch sorgt Osnabrück ohne Anschlussprojekt weiter für Unruhe.
- IG Metall und Betriebsrat schließen Schließungen aus
- Osnabrück ohne Anschlussprojekt sorgt für Unruhe
- Produktion in Osnabrück endet 2027 ohne Folgeauftrag
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Die IG Metall und der Volkswagen-Betriebsrat haben Spekulationen über mögliche Werksschließungen bei VW in Deutschland zurückgewiesen. "Natürlich bleiben alle Standorte erhalten", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von IG-Metall-Chefin Christiane Benner, VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.
Die Arbeitnehmerseite verweist dabei auf die Tarifeinigung von Ende 2024. Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Die Kernmarke VW plant den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030. Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen wurden im Gegenzug ausgeschlossen.
Dieser Kompromiss dürfe nun nicht infrage gestellt werden. "Werksschließungen wird es mit uns als Gesamtbetriebsrat und IG Metall nicht geben", heißt es in der Erklärung weiter.
Betriebsrat und Gewerkschaft brachten zugleich neue Geschäftsfelder ins Spiel, sollten bestehende Geschäftsmodelle "absehbar nicht mehr vollständig tragen". Dann müssten "eben neue her". Diese dürften bestehende Zusagen aus der Tarifeinigung aber nicht ersetzen, sondern allenfalls ergänzen.
Dabei signalisiert die Arbeitnehmerseite auch Bereitschaft für Kooperationen mit externen Partnern. Es gebe "keine ideologischen Scheuklappen". Entscheidend seien gute Arbeit, Zukunftsperspektiven und sichere Beschäftigung.
Zuletzt war vor allem über die Zukunft des VW-Werks in Osnabrück spekuliert worden. Dort arbeiten rund 2.300 Menschen. Die Produktion der in Osnabrück gebauten Porsche-Modelle soll in diesem Jahr auslaufen, Mitte 2027 endet zudem die Fertigung des VW T-Roc Cabrios. Einen Folgeauftrag gibt es bislang nicht. Immer wieder werden daher auch Szenarien diskutiert, bei denen Rüstungskonzerne das Werk übernehmen könnten.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 88,12EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 13:33 Uhr) gehandelt.