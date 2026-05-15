Iran
Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt
- Scharfe Kritik an US-Außenpolitik wegen Signalen
- USA im Zustand der Verwirrung ohne Kriegsstrategie
- Iran vollständig vorbereitet für Krieg oder Diplomatie
TEHERAN/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat die Außenpolitik der USA scharf kritisiert. Bei einer Pressekonferenz in Neu-Delhi warf Chefdiplomat Abbas Araghtschi der US-Regierung widersprüchliche Signale in der Kommunikation vor. "Die Botschaften, die wir von amerikanischer Seite erhalten, unterscheiden sich täglich. (...) Manchmal erhalten wir sogar an einem einzigen Tag mehrere unterschiedliche Botschaften", sagte Araghtschi.
Als Beispiel nannte der Minister Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der sich über einen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran empört hatte. "Danach erhielten wir jedoch erneut Botschaften von amerikanischer Seite, die zeigten, dass sie an der Fortsetzung der Gespräche und der weiteren Interaktion interessiert sind", sagte Araghtschi bei der Pressekonferenz am Rande des Außenminister-Treffens der Brics-Staatengruppe.
Irans Außenminister sagte, die USA befänden sich einem "Zustand der Verwirrung" und hätten keine Strategie, den Krieg zu beenden. "Jeden Tag nennen sie andere Ziele. Wir hoffen wirklich, dass Vernunft und Weisheit in das Weiße Haus zurückkehren", sagt Araghtschi.
Der Iran sei auf alle Optionen vorbereitet, erklärte der Minister weiter. "Entweder kehren wir auf das Schlachtfeld und in den Krieg zurück oder wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, führen Gespräche und verfolgen den Weg der Diplomatie." Sein Land sei auf beide Optionen vorbereitet. "Für uns macht das keinen Unterschied."/arb/DP/jha
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Es geht darum das die US-Märkte nicht abschmieren. Das würde seine Wähler, deren Rente viel mehr auf Aktien basiert als unsere, königlich verärgern.
Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.