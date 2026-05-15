NurExone rückt in Phase 2 des EU-unterstützten EIT Health Catapult Programme 2026 vor

TORONTO, Ontario und HAIFA, Israel, 14. Mai 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass es ausgewählt wurde, in Phase 2 des EIT Health Catapult Programme 2026 vorzurücken, eines von der Europäischen Union unterstützten Programms für Unternehmen mit hohem Potenzial, die sich mit wichtigen Prioritäten im Gesundheitswesen befassen.

Das Catapult Programme unterstützt Unternehmen im Bereich Gesundheitsinnovation durch Expertentraining, Investorenpräsenz und kompetitive Pitch-Möglichkeiten. NurExone wurde aufgrund positiver Rückmeldungen der Gutachter des Programms zu seiner starken und differenzierten Plattform für regenerative Medizin, überzeugenden präklinischen Daten und bedeutenden regulatorischen Fortschritten ausgewählt.

„Das Vorrücken in Phase 2 des EIT Health Catapult Programme ist eine wichtige Anerkennung des Potenzials unserer regenerativen exosomenbasierten Plattform“, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone. „Der Fokus des Programms auf die Bewältigung großer Herausforderungen im Gesundheitswesen steht in starkem Einklang mit unserer Mission, regenerative Therapien für Rückenmarks- und Sehnervschäden zu entwickeln, Bereiche, in denen Patienten derzeit nur sehr begrenzte restorative Behandlungsmöglichkeiten haben.“

Die Bekanntgabe folgt auf weitere internationale Anerkennung für NurExone, darunter eine Einladung an Dr. Shaltiel, auf der International Cell and Gene Therapy China Summit & Exhibition in Suzhou, China, zu sprechen, was das anhaltende Interesse an der exosomenbasierten regenerativen Plattform und der klinischen Entwicklungsstrategie des Unternehmens widerspiegelt.

Als nächsten Schritt plant das Unternehmen, an den Get-together-, Training-Days-, Super-Mentoring-Aktivitäten und Pitch-Events des Programms teilzunehmen, die für den 14. bis 16. Oktober 2026 angesetzt sind.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange („TSXV“), OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein führendes Produkt, ExoPTEN, hat starke präklinische Daten gezeigt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich des Erhalts der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-amerikanische Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanische Aktivität und Wachstumsstrategie zu verankern.