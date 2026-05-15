Börsen Update
Börsen Update Europa - 15.05. - MDAX schwach -1,30 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:42) bei 24.027,07 PKT und fällt um -1,21 %.
Top-Werte: SAP +1,49 %, Münchener Rück +1,28 %, Fresenius Medical Care +1,00 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -4,81 %, Siemens Energy -4,29 %, Infineon Technologies -4,03 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.325,60 PKT und fällt um -1,30 %.
Top-Werte: freenet +2,50 %, K+S +1,44 %, Nemetschek +1,19 %
Flop-Werte: Deutz -5,66 %, AIXTRON -5,48 %, Schaeffler -4,59 %
Der TecDAX steht bei 3.789,14 PKT und verliert bisher -0,98 %.
Top-Werte: freenet +2,50 %, ATOSS Software +1,49 %, SAP +1,49 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,48 %, SILTRONIC AG -4,40 %, Infineon Technologies -4,03 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.828,98 PKT und fällt um -1,28 %.
Top-Werte: Wolters Kluwer +2,35 %, SAP +1,49 %, Münchener Rück +1,28 %
Flop-Werte: Siemens Energy -4,29 %, ASML Holding -4,08 %, Infineon Technologies -4,03 %
Der ATX bewegt sich bei 5.872,78 PKT und fällt um -1,12 %.
Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,55 %, OMV +0,77 %, Erste Group Bank +0,62 %
Flop-Werte: voestalpine -2,59 %, Lenzing -2,54 %, Wienerberger -2,50 %
Der SMI steht aktuell (13:59:45) bei 13.228,00 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert +1,49 %, Logitech International +1,18 %, Swiss Life Holding +1,07 %
Flop-Werte: Holcim -4,37 %, ABB -2,86 %, Sika -2,27 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.963,78 PKT und fällt um -1,03 %.
Top-Werte: Capgemini +1,39 %, Dassault Systemes +1,11 %, EssilorLuxottica +1,06 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -5,56 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -5,44 %, ArcelorMittal -4,17 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.042,01 PKT und verliert bisher -0,93 %.
Top-Werte: Essity Registered (B) +0,80 %, Telia Company +0,66 %, Swedbank Shs(A) +0,43 %
Flop-Werte: SKF (B) -4,18 %, Sandvik -3,45 %, Skanska (B) -3,20 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 5.695,00 PKT und fällt um -0,78 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,29 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,21 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,11 %
Flop-Werte: Viohalco -4,31 %, Public Power -3,17 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,38 %
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