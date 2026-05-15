HYPOPORT Aktie im freien Fall - -6,15 % - 15.05.2026

Die HYPOPORT Aktie ist bisher um -6,15 % auf 82,78€ gefallen. Das sind -5,43 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,97 %, geht es heute bei der HYPOPORT Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HYPOPORT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,80 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +12,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HYPOPORT -32,05 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,67 % geändert.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,05 % 1 Monat +8,58 % 3 Monate +1,80 % 1 Jahr -57,76 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 565,58 Mio.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 15.05.2026 / 09:45 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 15.05.2026 / 09:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

Die Hypoport-Aktie ist gestern um rund +6,5% gestiegen und zeigt damit Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach einer längeren Schwächephase hellt sich die technische Struktur zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche wieder in den Fokus rücken. Vor allem das zurückkehrende Momentum sorgt aktuell für neue Hoffnung auf eine nachhaltigere Erholung. Wie es für den Preis der Aktie […] The post Hypoport-Aktie mit +6,5% – Trendwende gelungen? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Zillow Group Registered (A) notiert im Plus, mit +0,65 %. Scout24 notiert im Minus, mit -2,28 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.