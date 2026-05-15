Größer als Bergbau

Die dieswöchige Veröffentlichung der abgeschlossenen Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) war nicht nur für Homerun Resources Inc. (TSX.V:HMR; WKN:A3CYRW) als Unternehmen transformativ. Sie war auch für Aktionäre von großer Bedeutung, die besser verstehen möchten, womit sie es hier eigentlich zu tun haben – und warum die Story möglicherweise deutlich über klassischen Bergbau hinausgeht.

Dieser Report wirft eine wichtige Frage auf, mit der viele Rohstoffinvestoren noch immer ringen: Wenn eine Solarglas-Produktionsanlage eine erwartete Betriebsdauer von rund 15 Jahren bis zu einer größeren Erneuerung hat – worin unterscheidet sie sich dann grundsätzlich von einer Mine mit begrenzter Reservenlaufzeit? Auf den ersten Blick erscheint der Vergleich durchaus logisch.

Eine Goldmine hat eine Minenlaufzeit.

Eine Solarglas-Anlage hat eine Ofenkampagne.

Beide erfordern irgendwann hohe Investitionen. Beide verlieren über die Zeit an buchhalterischem Wert. Und beide können auf dem Papier täuschend ähnlich aussehen.

Warum also erzielen industrielle Plattformunternehmen am Markt häufig deutlich stärkere Prämien als Bergbauunternehmen?

Die Antwort liegt im Unterschied zwischen:

Abbau und erneuerbaren Industrieanlagen

Rohstoffgewinnung und wertschöpfender Fertigung

Geologischer Unsicherheit und planbarer industrieller Produktion

Einmaliger Rohstoffmonetarisierung und wiederkehrenden industriellen Cashflows

Zyklischer Spekulation und strategischer Infrastrukturpositionierung

Dieser Unterschied ist der Kern dessen, warum Homerun zunehmend weniger als Junior-Bergbauunternehmen und eher als infrastrukturgebundene Industrieplattform betrachtet werden könnte.

Dieser Wahrnehmungswandel dürfte letztlich zur zentralen Investmentdebatte werden…

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/homerun-resources-groesser-als-mining/

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.086.618

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,90 CAD (14.05.2026)

Marktkapitalisierung: 69 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,555 EUR (14.05.2026)

Marktkapitalisierung: 43 Mio. EUR

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Rockstone News & Research

Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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