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    Rockstone News - Homerun Resources

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    Größer als Bergbau

    Die industrielle Plattform hinter der Ressourcenstory

     

     

    Die dieswöchige Veröffentlichung der abgeschlossenen Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) war nicht nur für Homerun Resources Inc. (TSX.V:HMR; WKN:A3CYRW) als Unternehmen transformativ. Sie war auch für Aktionäre von großer Bedeutung, die besser verstehen möchten, womit sie es hier eigentlich zu tun haben – und warum die Story möglicherweise deutlich über klassischen Bergbau hinausgeht.

     

    Dieser Report wirft eine wichtige Frage auf, mit der viele Rohstoffinvestoren noch immer ringen: Wenn eine Solarglas-Produktionsanlage eine erwartete Betriebsdauer von rund 15 Jahren bis zu einer größeren Erneuerung hat – worin unterscheidet sie sich dann grundsätzlich von einer Mine mit begrenzter Reservenlaufzeit? Auf den ersten Blick erscheint der Vergleich durchaus logisch.

     

    Eine Goldmine hat eine Minenlaufzeit.

     

    Eine Solarglas-Anlage hat eine Ofenkampagne.

     

    Beide erfordern irgendwann hohe Investitionen. Beide verlieren über die Zeit an buchhalterischem Wert. Und beide können auf dem Papier täuschend ähnlich aussehen.

     

    Warum also erzielen industrielle Plattformunternehmen am Markt häufig deutlich stärkere Prämien als Bergbauunternehmen?

     

    Die Antwort liegt im Unterschied zwischen:

    • Abbau und erneuerbaren Industrieanlagen
    • Rohstoffgewinnung und wertschöpfender Fertigung
    • Geologischer Unsicherheit und planbarer industrieller Produktion
    • Einmaliger Rohstoffmonetarisierung und wiederkehrenden industriellen Cashflows
    • Zyklischer Spekulation und strategischer Infrastrukturpositionierung

     

    Dieser Unterschied ist der Kern dessen, warum Homerun zunehmend weniger als Junior-Bergbauunternehmen und eher als infrastrukturgebundene Industrieplattform betrachtet werden könnte.

     

    Dieser Wahrnehmungswandel dürfte letztlich zur zentralen Investmentdebatte werden…

     

    LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

    https://www.rockstone-news.de/homerun-resources-groesser-als-mining/

     

    Unternehmensdetails

     

    Homerun Resources Inc.

    #2110 – 650 West Georgia Street

    Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

    Telefon: +1 844 727 5631

    Email: info@homerunresources.com

    www.homerunresources.com

     

    ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

     

    Aktien im Markt: 77.086.618

     

     

    Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

    Aktueller Kurs: 0,90 CAD (14.05.2026)

    Marktkapitalisierung: 69 Mio. CAD

     

     

    Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

    Aktueller Kurs: 0,555 EUR (14.05.2026)

    Marktkapitalisierung: 43 Mio. EUR

     

    Kontakt

     

    Rockstone News & Research

    Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

    Müligässli 1, 8598 Bottighofen

    Schweiz

    Telefon: +41-71-5896911

    Email: info@rockstone-news.de

     

    Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen beruhen und keine Garantie für tatsächliche Ergebnisse darstellen. Entwicklungen können wesentlich von den Prognosen abweichen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich abweichen. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen schenken. Rechtliche Hinweise & Offenlegung von Interessen: Dieser Bericht stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone und der Autor sind keine lizenzierten Finanzberater. Investitionsentscheidungen sollten stets mit einem qualifizierten Berater getroffen werden. Der Autor wird von Homerun Resources Inc. vergütet und hält Aktien des Unternehmens; dies stellt einen wesentlichen Interessenkonflikt dar. Rockstone erbringt Marketingdienstleistungen gegen Vergütung. Diese Publikation dient Werbe- und Informationszwecken und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten, wurden jedoch nicht unabhängig geprüft. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.



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