Bitcoin fällt leicht unter 81.000 USD – Ripple klettert +6% - 15.05.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,56 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 81.647,10USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -1,14 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -1,16 %, Solana SOL/USD änderte sich um -0,96 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,12 %, ETH/USD um -1,58 %, SOL/USD um -2,45 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +6,27 %.