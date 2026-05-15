Forge Resources meldet neue Kohleflöze und strategischen Vorstoß

Forge Resources (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) schlägt auf seinem vollständig genehmigten Vorzeigeprojekt La Estrella in Kolumbien ein hohes Tempo an. Während der Vortrieb der untertägigen Hauptrampe handfeste geologische Erfolge liefert, positioniert sich das Unternehmen gleichzeitig neu: Mit dem beantragten Beitritt zum Critical Minerals Institute rückt Forge sein Projekt für metallurgische und thermische Kohle gezielt in den Fokus globaler und verteidigungsrelevanter Lieferketten.

Unter Tage: Zwei zusätzliche Flöze im Haupttunnel

Der Ausbau der zentralen Zugangsstrecke für den späteren Untertagebetrieb verläuft nicht nur planmäßig, sondern liefert auch eine geologische Entdeckung. Während der laufenden Arbeiten stieß das Untertage-Team nämlich auf gleich zwei zusätzliche Kohleflöze!

Diese Neuentdeckungen fügen sich nahtlos in das geologische Modell ein und belegen die kontinuierliche Ausbildung des kohleführenden Systems auf La Estrella. Das operative Ziel ist klar definiert: Die Hauptrampe, deren Bedingungen für einen sicheren und effizienten Betrieb stetig optimiert werden, soll die Erschließung von insgesamt acht bekannten untertägigen Kohleflözen sicherstellen. Die beiden neu angetroffenen Lagen bringen das Unternehmen diesem Ziel bei konstanter Vortriebsgeschwindigkeit einen deutlichen Schritt näher.

Strategisches Upgrade: Kohle als kritischer Rohstoff

Parallel zu den Fortschritten im Gestein treibt Forge Resources seine übergeordnete Marktpositionierung voran und hat die Aufnahme in das Critical Minerals Institute (CMI) beantragt. Diese Branchenorganisation befasst sich mit der strategischen Entwicklung globaler Lieferketten für kritische Rohstoffe.

Das Kalkül von Forge Resources basiert auf der massiv wachsenden Bedeutung metallurgischer Kohle (Kokskohle). Als unverzichtbarer Basisstoff für die hochwertige Stahlproduktion ist sie ein absoluter Engpassfaktor für:

Industrielle Resilienz und den globalen Ausbau von Energiesystemen

Die Errichtung kritischer Basisinfrastruktur

Verteidigungsrelevante Lieferketten weltweit



Ein Beitritt zum CMI würde Forge Resources den direkten Zugang zu einem einflussreichen Netzwerk aus Industrievertretern, politischen Entscheidungsträgern und technischen Experten eröffnen. Das Unternehmen zielt damit auf eine stärkere Marktwahrnehmung und die technische Validierung ab. Die physische Entwicklung von La Estrella bleibt davon unberührt und läuft parallel zur neuen strategischen Ausrichtung konsequent weiter.

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