Hochtief: Rechenzentrumsboom katapultiert Kursziel auf 605 Euro

Turner ist in den USA der führende Hochbauunternehmer und belegt beim Bau von Rechenzentren ebenfalls den Spitzenplatz. Dieser Bereich gewinnt für Hochtief rasant an Gewicht: Bereits ein Viertel des gesamten Konzernauftragsbestands entfällt auf Rechenzentren und digitale Infrastruktur. Bei Turner allein liegt der Anteil sogar bei mehr als 40 Prozent, was die Tochter weit vor europäischen und amerikanischen Wettbewerbern positioniert, bei denen dieser Wert meist unter zehn Prozent liegt.

Die Bank of America hat ihre Kaufempfehlung für Hochtief bekräftigt und das Kursziel von 460 auf 605 Euro angehoben. Damit sehen die Analysten vom aktuellen Kursniveau aus noch rund 14 Prozent Luft nach oben. Treiber der Neubewertung ist vor allem die US-Tochter Turner Construction, die sich zum wichtigsten Wachstumsmotor des Konzerns entwickelt hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der jüngste Quartalsbericht unterstreicht die Dynamik. Im ersten Quartal 2026 wuchs der Umsatz des Gesamtkonzerns um rund fünf Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Turner legte dabei auf Dollar-Basis um ein Viertel zu, der operative Gewinn stieg dort sogar um rund 60 Prozent. Der Konzern-Auftragseingang kletterte im selben Zeitraum um 17 Prozent auf gut 15 Milliarden Euro, für Turner allein betrug das Plus auf Dollar-Basis fast 50 Prozent. Der gesamte Auftragsbestand erreichte zum Ende des ersten Quartals knapp 80 Milliarden Euro.

Die BofA-Analysten erhöhen ihre Gewinnschätzungen für 2026 bis 2028 um fünf bis neun Prozent. Für das laufende Jahr kalkulieren sie mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von knapp 14 Euro, für 2027 mit fast 17 Euro. Das entspricht einem jährlichen Wachstumstempo von rund 25 Prozent über drei Jahre. Turner, die schon heute etwa 68 Prozent des Konzerngewinns beisteuert, soll diesen Anteil bis 2030 auf rund drei Viertel ausbauen. Der operative Gewinn der Tochter könnte sich bis 2029 gegenüber 2025 verdoppeln.

Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn bereits 52 Prozent zugelegt hat und in den vergangenen 24 Monaten sogar satte 400 Prozent, sehen die Analysten die Bewertung noch nicht ausgereizt. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2027 handelt Hochtief mit einem Abschlag gegenüber vergleichbaren US-Baukonzernen, die teils das Eineinhalbfache dieser Kennzahl aufrufen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 516,5EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.





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