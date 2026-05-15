SILTRONIC AG Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 15.05.2026

Die SILTRONIC AG Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,76 % auf 89,05€. Damit verliert die Aktie -4,45 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +79,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +4,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,09 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +87,50 % gewonnen.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,63 % 1 Monat +41,09 % 3 Monate +79,06 % 1 Jahr +135,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um stark bullische Einschätzungen zur Siltronic-Aktie: Teilnehmer sehen eine Trendwende vom Lagerüberhang zur Nachfragesteigerung, betonen Unternehmensresilienz, Profitabilität und die neue Fabrik in Singapur als Hebel. Diskutiert werden stark steigende Kurse bei hohem Volumen, hohe Volatilität, Teilverkäufe und mögliche Neubewertungen durch Analysten; teils ambitionierte Kursziele werden genannt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,67 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Sharp, Wacker Chemie und Co.

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,57 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -2,14 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.