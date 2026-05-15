Deutsche Pfandbriefbank Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 15.05.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie ist bisher um -4,42 % auf 3,4620€ gefallen. Das sind -0,1600 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,89 %, geht es heute bei der Deutsche Pfandbriefbank Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Deutsche Pfandbriefbank, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -3,31 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um +10,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,35 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Pfandbriefbank eine negative Entwicklung von -15,23 % erlebt.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,11 % 1 Monat +15,35 % 3 Monate -3,31 % 1 Jahr -34,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:15 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursrallye der Deutschen Pfandbriefbank nach Q1: Viele sehen Short‑Covering, technische Gegenbewegung und bessere‑als‑erwartete Zahlen (Neugeschäft steigt, Jahresziele bestätigt) als Treiber. Gleichzeitig werden fundamentale Probleme betont: Gewinn auf ~5–6 Mio. eingebrochen, US‑Altlasten, angespanntes Gewerbeimmobilienumfeld. Streitpunkt ist, ob ein sauberer US‑Exit ein Re‑Rating rechtfertigt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 467,97 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,89 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -0,74 %. ING Group notiert im Minus, mit -2,25 %. UniCredit verliert -1,83 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.