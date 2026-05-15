1999-Vibes an der Wall Street: Alle warten auf den Crash, oder?

Diese Werte liegen deutlich über den historischen Durchschnittsniveaus.

89 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben inzwischen ihre Zahlen veröffentlicht. Davon übertrafen 84 Prozent die Erwartungen beim Gewinn je Aktie, wobei 80 Prozent höhere Umsätze meldeten als prognostiziert, wie Daten von Fact Set zeigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Laut Amy Wu Silverman von RBC Capital Markets sind nicht nur Privatanleger extrem optimistisch, was Aktien angeht.

"Alle sind voll eingestiegen. Das betrifft institutionelle Anleger und Privatanleger", sagte Amy Wu Silverman am Dienstag gegenüber CNBC.

Dass die Rallye technisch getrieben und weniger durch Nachfrage bestimmt ist, belegen diese Zahlen: Der Ausbruch im Januar 2026 vollzog sich noch mit 7,5 Millarden gehandelten Aktien. im April hatten wir nur ein Volumen von rund 5,1 Milliarden Aktien (laut Daten von macromicro.me).

Sie merkt auch an, dass Händler aller Art massiv Call-Optionen kaufen. Diese geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erwerben. Der Kauf von Call-Optionen gilt als positives Signal für eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert.

Trotz anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der Aktienmarkt in den letzten Wochen wieder Rekordhochs erreicht. Anfang des Monats überschritt der S&P 500 erstmals die Marke von 7.400 Punkten.

"Wenn ich von historischen Call-Optionen-Käufen spreche, ist das keine Übertreibung", sagt Silverman. "Und ich denke, wir werden wahrscheinlich noch etwas mehr davon sehen, da die Nvidia-Quartalszahlen noch ausstehen."

Diese Dynamiken am Markt könnten Short Squeezes auslösen. Und wenn alle investiert sind: Woher nimmt die Rallye dann ihr Potenzial?

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7798,79 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer