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    Wie Dot-Com?

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    1999-Vibes an der Wall Street: Alle warten auf den Crash, oder?

    Die meisten Unternehmen im S&P 500 haben berichtet, die Earnings-Season neigt sich dem Ende. Sie war zwar historisch erfolgreich, aber die Angst vor einem Crash wächst.

    Für Sie zusammengefasst
    Wie Dot-Com? - 1999-Vibes an der Wall Street: Alle warten auf den Crash, oder?
    Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

    89 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben inzwischen ihre Zahlen veröffentlicht. Davon übertrafen 84 Prozent die Erwartungen beim Gewinn je Aktie, wobei 80 Prozent höhere Umsätze meldeten als prognostiziert, wie Daten von Fact Set zeigen.

    Diese Werte liegen deutlich über den historischen Durchschnittsniveaus.

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    Laut Amy Wu Silverman von RBC Capital Markets sind nicht nur Privatanleger extrem optimistisch, was Aktien angeht.

    "Alle sind voll eingestiegen. Das betrifft institutionelle Anleger und Privatanleger", sagte Amy Wu Silverman am Dienstag gegenüber CNBC.

    Dass die Rallye technisch getrieben und weniger durch Nachfrage bestimmt ist, belegen diese Zahlen: Der Ausbruch im Januar 2026 vollzog sich noch mit 7,5 Millarden gehandelten Aktien. im April hatten wir nur ein Volumen von rund 5,1 Milliarden Aktien (laut Daten von macromicro.me).

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    Sie merkt auch an, dass Händler aller Art massiv Call-Optionen kaufen. Diese geben dem Inhaber das Recht, aber nicht die Pflicht, den Basiswert zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu erwerben. Der Kauf von Call-Optionen gilt als positives Signal für eine Aktie oder einen anderen Vermögenswert.

    Trotz anhaltender Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat der Aktienmarkt in den letzten Wochen wieder Rekordhochs erreicht. Anfang des Monats überschritt der S&P 500 erstmals die Marke von 7.400 Punkten.

    "Wenn ich von historischen Call-Optionen-Käufen spreche, ist das keine Übertreibung", sagt Silverman. "Und ich denke, wir werden wahrscheinlich noch etwas mehr davon sehen, da die Nvidia-Quartalszahlen noch ausstehen."

    Diese Dynamiken am Markt könnten Short Squeezes auslösen. Und wenn alle investiert sind: Woher nimmt die Rallye dann ihr Potenzial?

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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