Konferenz zur chinesisch-arabischen Partnerschaft beginnt in Kairo

KAIRO, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Konferenz der chinesisch-arabischen Partnerschaft im Rahmen des „Global South Media and Think Tank Forum" fand am 13. Mai in Kairo, Ägypten, unter dem Motto „Weisheit bündeln, eine neue Reise beginnen: Gemeinsam eine chinesisch-arabische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufbauen" statt.

Zhong Ren, Vorstandsvorsitzender der Sinopec Group, nahm an der Konferenz teil und hielt eine Grundsatzrede mit dem Titel „Mit Energie ein Fundament schaffen, mit Innovation neues Wachstum vorantreiben und durch Kultur verbinden", in der er die Praktiken und Erkenntnisse von Sinopec im Bereich der chinesisch-arabischen Zusammenarbeit vorstellte und das entschiedene Engagement des Konzerns für den Aufbau einer engeren chinesisch-arabischen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft hervorhob.

Für sein aktives Engagement bei Kooperationsinitiativen, seinen außergewöhnlichen Beitrag zur Förderung des gegenseitigen Vertrauens und zur Stärkung der Stimme des Globalen Südens sowie für seinen bewährten Geist der Zusammenarbeit und seine herausragende Führungsrolle wurde Sinopec mit dem „Global South Media and Think Tank Cooperation & Communication Partnership Outstanding Contribution Award" ausgezeichnet.

In seiner Grundsatzrede wies Zhong darauf hin, dass die Freundschaft zwischen China und den arabischen Staaten mehr als ein Jahrtausend zurückreicht und immer stärker wird. Die chinesische und die arabische Zivilisation haben sich gegenseitig ergänzt und inspiriert und sind damit ein leuchtendes Beispiel für den Dialog und das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen der Welt. Unter der strategischen Führung der Staatsdiplomatie haben die chinesisch-arabischen Beziehungen neue historische Chancen ergriffen. Wie im Think-Tank-Bericht „Errungenschaften, Chancen und Perspektiven der chinesisch-arabischen Zusammenarbeit in der neuen Ära" hervorgehoben, der von der Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlicht wurde, hat die chinesisch-arabische Zusammenarbeit der Welt Stabilität und Sicherheit verliehen und einen Maßstab für die Süd-Süd-Zusammenarbeit gesetzt.

„Sinopec hat sich stets an den Grundsatz gehalten, dass ‚Energiesicherheit gemeinsame Sicherheit bedeutet und Energieentwicklung koordinierte Entwicklung bedeutet'. Wir waren maßgeblich an wegweisenden Projekten wie der Yanbu-Raffinerie in Saudi-Arabien und der Al-Zour-Raffinerie in Kuwait beteiligt, während wir gleichzeitig den Handel mit Öl und Erdgas kontinuierlich ausbauen und die koordinierte Entwicklung traditioneller Energie und grüner neuer Energien fördern", sagte er.

Gleichzeitig treibt Sinopec seine digitale und intelligente Transformation voran, baut ein unabhängiges und kontrollierbares KI-System sowie eine internationale Omnimedia-Kommunikationsmatrix auf und trägt so zur Entwicklung eines unabhängigen Diskurssystems des Globalen Südens bei. Im Bereich des kulturellen Austauschs hat Sinopec in acht arabischen Ländern „Silk Road Book Houses" eingerichtet, über 10.000 Bücher gespendet und mehr als 100.000 lokale Fach- und Technikkräfte geschult, wodurch kontinuierlich eine Brücke für den Dialog und die zwischenmenschliche Verbundenheit zwischen China und den arabischen Staaten gebaut wird.

Zhong merkte an, dass der bevorstehende zweite Gipfel zwischen China und den arabischen Staaten den chinesisch-arabischen Beziehungen und der Süd-Süd-Zusammenarbeit sicherlich neue Impulse verleihen wird. Sinopec ist bereit, gemeinsam mit allen Partnern größere Anstrengungen zu unternehmen, um eine noch engere chinesisch-arabische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft aufzubauen.

Die zweitägige Veranstaltung, die gemeinsam von Xinhua und der Liga der Arabischen Staaten ausgerichtet wurde, versammelte rund 250 Vertreter von etwa 110 Medien, Thinktanks, Regierungsinstitutionen und Unternehmen aus China und arabischen Ländern sowie von internationalen und regionalen Organisationen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2981013/image1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/global-south-media-and-think-tank-forum-konferenz-zur-chinesisch-arabischen-partnerschaft-beginnt-in-kairo-302773537.html