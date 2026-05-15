POET Technologies Aktie sinkt rapide - 15.05.2026

Die POET Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -7,66 % auf 15,920€. Damit verliert die Aktie -1,320 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +40,39 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Obwohl die POET Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +293,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +125,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +220,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die POET Technologies um +242,55 % gewonnen.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +125,63 % 1 Monat +220,95 % 3 Monate +293,32 % 1 Jahr +357,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die POET-Aktie und ihre Kursentwicklung. Kernpunkte: Gamma-/Optionen und OI-Entwicklungen, potenzielle Gapbewegungen (um 15$), kurze Konsolidierung um 19–20$ und anschließender Aufwärtsdrang Richtung 25$. Positiver Druck durch Lumilens-Deal/Großkunden (NTT/Nokia/Foxconn) sowie AI-Infrastruktur-Aufträge. Diskussion über 60$-Kursziel; Übernahme unwahrscheinlich; Risikomanagement und News als Treiber.

Informationen zur POET Technologies Aktie

Es gibt 153 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,43 Mrd. € wert.

POET Technologies verdreifacht den Umsatz, die Aktie explodiert nach einem vielversprechenden Auftrag. Doch unterm Strich stehen aktuell noch Verluste. Was steckt hinter dem neues KI-Hpye-Wert?

POET Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.