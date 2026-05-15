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    TAKKT: Helmar Hipp übernimmt Verantwortung für Industrial & Packaging

    Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze stellt TAKKT die Weichen neu: Helmar Hipp rückt in den Vorstand auf und übernimmt die Schlüsseldivision Industrial & Packaging.

    TAKKT: Helmar Hipp übernimmt Verantwortung für Industrial & Packaging
    Foto: TAKKT AG
    • Helmar Hipp wurde mit Wirkung zum 15. Mai 2026 zum Mitglied des Vorstands der TAKKT AG bestellt und übernimmt die Verantwortung für die Division Industrial & Packaging (I&P).
    • I&P ist das größte Geschäftsfeld der Gruppe (Kernmarke kaiserkraft) und gilt als strategischer Kern von TAKKT.
    • Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Division rund 560 Mio. Euro Umsatz bei einem bereinigten EBITDA von 43 Mio. Euro.
    • Helmar Hipp führt die I&P bereits seit Anfang des Jahres und arbeitet an gezielten Vertriebs‑ und Omnichannel‑Initiativen zur Rückkehr zu profitablem Wachstum.
    • Hipp bringt langjährige internationale Führungserfahrung (u. a. Zwilling J.A. Henckels, Cyberport) mit und soll das erweiterte Vorstandsteam neben CEO Andreas Weishaar und Timo Krutoff stärken.
    • Der Aufsichtsrat beschloss zudem Anpassungen im Vergütungssystem für den Vorstand, die der Hauptversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.

    Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei TAKKT ist am 20.05.2026.

    Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,29 % im Minus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,5000EUR das entspricht einem Plus von +0,91 % seit der Veröffentlichung.


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