TAKKT: Helmar Hipp übernimmt Verantwortung für Industrial & Packaging
Mit einem erfahrenen Branchenkenner an der Spitze stellt TAKKT die Weichen neu: Helmar Hipp rückt in den Vorstand auf und übernimmt die Schlüsseldivision Industrial & Packaging.
Foto: TAKKT AG
- Helmar Hipp wurde mit Wirkung zum 15. Mai 2026 zum Mitglied des Vorstands der TAKKT AG bestellt und übernimmt die Verantwortung für die Division Industrial & Packaging (I&P).
- I&P ist das größte Geschäftsfeld der Gruppe (Kernmarke kaiserkraft) und gilt als strategischer Kern von TAKKT.
- Im Geschäftsjahr 2025 erzielte die Division rund 560 Mio. Euro Umsatz bei einem bereinigten EBITDA von 43 Mio. Euro.
- Helmar Hipp führt die I&P bereits seit Anfang des Jahres und arbeitet an gezielten Vertriebs‑ und Omnichannel‑Initiativen zur Rückkehr zu profitablem Wachstum.
- Hipp bringt langjährige internationale Führungserfahrung (u. a. Zwilling J.A. Henckels, Cyberport) mit und soll das erweiterte Vorstandsteam neben CEO Andreas Weishaar und Timo Krutoff stärken.
- Der Aufsichtsrat beschloss zudem Anpassungen im Vergütungssystem für den Vorstand, die der Hauptversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei TAKKT ist am 20.05.2026.
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