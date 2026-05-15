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    Redwood AI verbessert Reactosphere für bessere chemische Prozessplanung

    Mit einem neuen Optimierungsmodul hebt Redwood AI die Chemieplattform Reactosphere auf ein neues Niveau – für präzisere Planung, effizientere Prozesse und bessere Entscheidungen.

    Redwood AI verbessert Reactosphere für bessere chemische Prozessplanung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI kündigt ein Update seines Optimierungsmoduls für die Chemieplattform Reactosphere an, um experimentelle Planung und chemische Prozesse zu verbessern.
    • Das neue Modul nutzt Bayessche Optimierung, um Experimente effizienter zu gestalten, Kosten zu senken und die Entscheidungsfindung zu verbessern.
    • Es unterstützt die experimentelle Planung durch proprietäre Stichprobenschätzungssysteme, die die Anzahl der benötigten Versuche vorab bestimmen.
    • Das Modul ermöglicht geführte Workflows für sequenzielle und batch-sequenzielle Optimierungen, inklusive verschiedener Akquisitionsstrategien.
    • Ziel ist es, die Reaktionsausbeute, Reinheit und Prozesseffizienz zu steigern, insbesondere in Bereichen wie Pharmazie, Materialwissenschaften und Verteidigung.
    • Redwood AI sieht die Erweiterung als Stärkung der Position von Reactosphere als integrierte Chemie-Intelligenzplattform und betont die Anwendung in risikoreichen, komplexen chemischen Entwicklungsprozessen.






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