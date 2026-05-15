Himax Technologies Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 15.05.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Himax Technologies Aktie. Sie fällt um -6,32 % auf 16,300€. Die Talfahrt der Himax Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,300€, mit einem Minus von -6,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

Obwohl die Himax Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +157,58 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Himax Technologies Aktie damit um +21,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +100,00 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Himax Technologies einen Anstieg von +144,60 %.

Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +21,43 % 1 Monat +100,00 % 3 Monate +157,58 % 1 Jahr +125,17 %

Informationen zur Himax Technologies Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:43 Uhr

Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,84 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Microchip Technology notiert im Minus, mit -1,39 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -2,86 %. NXP Semiconductors verliert -0,64 %

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Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.