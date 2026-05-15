Dell Technologies Registered (C) Aktie leidet unter Verkäufen - 15.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,64 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,30 %, geht es heute bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +111,04 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +7,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +94,08 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,63 % 1 Monat +33,43 % 3 Monate +111,04 % 1 Jahr +111,92 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:44 Uhr

Es gibt 326 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 67,69 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. IBM notiert im Minus, mit -0,20 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,20 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -1,63 % HP notiert im Plus, mit +0,06 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.