INDUS Holding Aktie unter Verkaufsdruck - 15.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die INDUS Holding Aktie. Mit einer Performance von -2,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der INDUS Holding Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

INDUS Holding ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft für mittelständische Industrieunternehmen (u.a. Bau/Infrastruktur, Maschinen- & Fahrzeugtechnik, Metalltechnik). Sie bietet Finanzierung, Strategie- und Nachfolgelösungen. Marktstellung: bedeutender deutscher Mittelstands-Portfoliohalter. Konkurrenten: Aurelius, MBB, Gesco. USP: Fokus auf profitable Nischen-Mittelständler, langfristiger Buy-and-Build-Ansatz.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von INDUS Holding in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,27 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die INDUS Holding Aktie damit um -3,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die INDUS Holding um +11,86 % gewonnen.

INDUS Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,81 % 1 Monat +11,07 % 3 Monate +2,27 % 1 Jahr +43,31 %

Informationen zur INDUS Holding Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:46 Uhr

Es gibt 27 Mio. INDUS Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 832,42 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,15 %. mutares notiert im Minus, mit -0,57 %.

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Ob die INDUS Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INDUS Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.