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    Besonders beachtet!

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    Aker BP Aktie gut behauptet +2,83 % - 15.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Aker BP Aktie bisher um +2,83 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aker BP Aktie.

    Besonders beachtet! - Aker BP Aktie gut behauptet +2,83 % - 15.05.2026

    Aker BP ist ein norwegischer Öl- und Gasproduzent mit Fokus auf die Norwegische Kontinentalschelf. Kernaktivitäten: Exploration, Entwicklung und Förderung von Erdöl und Erdgas. Starke Position als einer der größten unabhängigen E&P-Player in der Nordsee. Wichtige Konkurrenten: Equinor, Vår Energi, Lundin Energy. Vorteile: hohe Kosteneffizienz, technologiestarke Offshore-Kompetenz, enge Partnerschaft mit Aker und BP.

    Aker BP aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Aker BP. Mit einer Performance von +2,83 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Aker BP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 31,93, mit einem Plus von +2,83 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Aker BP einen Gewinn von +30,07 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aker BP +41,84 % gewonnen.

    Aker BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,62 %
    1 Monat +2,56 %
    3 Monate +30,07 %
    1 Jahr +49,74 %
    Stand: 15.05.2026, 14:46 Uhr

    Informationen zur Aker BP Aktie

    Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,17 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. Equinor notiert im Plus, mit +1,45 %. ENI notiert im Minus, mit -0,13 %. Shell verliert -0,03 % TotalEnergies notiert im Plus, mit +0,24 %.

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    Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aker BP

    +3,29 %
    +3,62 %
    +2,56 %
    +30,07 %
    +49,74 %
    +50,31 %
    +25,82 %
    +1.032,42 %
    ISIN:NO0010345853WKN:A0LHC1
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    Markt Bote
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