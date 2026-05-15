Sinopharm Group (H) Aktie fällt um -1,59 % - 15.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sinopharm Group (H) Aktie. Mit einer Performance von -1,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Sinopharm Group (H) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,9760€, mit einem Minus von -1,59 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Sinopharm Group (H) ist Chinas führender staatlich naher Pharmagroßhändler und -dienstleister. Kern: Distribution von Arzneimitteln, Impfstoffen, Medizintechnik, Apothekenketten, Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung durch landesweites Netzwerk und staatliche Beziehungen. Wichtige Wettbewerber: Shanghai Pharma, China Resources Pharma. USP: Größenvorteile, regulatorischer Zugang, tiefe Präsenz in unteren Versorgungsstufen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Sinopharm Group (H), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -13,61 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sinopharm Group (H) Aktie damit um -1,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,44 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Sinopharm Group (H) um -6,98 % verloren.

Sinopharm Group (H) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,33 % 1 Monat -11,44 % 3 Monate -13,61 % 1 Jahr -6,59 %

Informationen zur Sinopharm Group (H) Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:46 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Sinopharm Group (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,65 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von AstraZeneca und Co.

AstraZeneca, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,17 %.

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Ob die Sinopharm Group (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sinopharm Group (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.