🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeolia Environnement AktievorwärtsNachrichten zu Veolia Environnement

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Veolia Environnement Aktie leidet unter Verkäufen - 15.05.2026

    Am 15.05.2026 ist die Veolia Environnement Aktie, bisher, um -1,90 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Veolia Environnement Aktie.

    Besonders beachtet! - Veolia Environnement Aktie leidet unter Verkäufen - 15.05.2026
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Veolia Environnement ist ein globaler Umweltdienstleister (Wasser, Abfall, Energie). Kernleistungen: Wasseraufbereitung/-verteilung, Abfallentsorgung/-recycling, Fernwärme, Energieeffizienzlösungen. Starke Marktstellung, v.a. in Europa, mit Großkunden aus Kommunen und Industrie. Wichtige Wettbewerber: Suez, Remondis, Engie, RWE. USP: integrierte Umweltservices aus einer Hand, hohe technische und regulatorische Expertise.

    Veolia Environnement aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.05.2026

    Mit einer Performance von -1,90 % musste die Veolia Environnement Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute bei der Veolia Environnement Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Veolia Environment SA!
    Long
    32,09€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,02€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Veolia Environnement Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,14 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Veolia Environnement Aktie damit um -5,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Veolia Environnement bisher ein Plus von +16,90 %.

    Veolia Environnement Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,54 %
    1 Monat -4,26 %
    3 Monate +2,14 %
    1 Jahr +15,56 %
    Stand: 15.05.2026, 14:47 Uhr

    Informationen zur Veolia Environnement Aktie

    Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,27 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Republic Services, Waste Management und Co.

    Republic Services, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. Waste Management notiert im Plus, mit +1,53 %.

    Veolia Environnement Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Veolia Environnement

    -2,22 %
    -5,57 %
    -4,29 %
    +2,14 %
    +15,56 %
    +23,62 %
    +35,89 %
    +79,32 %
    -0,03 %
    ISIN:FR0000124141WKN:501451
    Veolia Environnement direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Veolia Environnement Aktie leidet unter Verkäufen - 15.05.2026 Am 15.05.2026 ist die Veolia Environnement Aktie, bisher, um -1,90 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Veolia Environnement Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     