Veolia Environnement Aktie leidet unter Verkäufen - 15.05.2026

Mit einer Performance von -1,90 % musste die Veolia Environnement Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,03 %, geht es heute bei der Veolia Environnement Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Veolia Environnement ist ein globaler Umweltdienstleister (Wasser, Abfall, Energie). Kernleistungen: Wasseraufbereitung/-verteilung, Abfallentsorgung/-recycling, Fernwärme, Energieeffizienzlösungen. Starke Marktstellung, v.a. in Europa, mit Großkunden aus Kommunen und Industrie. Wichtige Wettbewerber: Suez, Remondis, Engie, RWE. USP: integrierte Umweltservices aus einer Hand, hohe technische und regulatorische Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Veolia Environnement Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +2,14 %.

Allein seit letzter Woche ist die Veolia Environnement Aktie damit um -5,54 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,26 %. Im Jahr 2026 gab es für Veolia Environnement bisher ein Plus von +16,90 %.

Veolia Environnement Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,54 % 1 Monat -4,26 % 3 Monate +2,14 % 1 Jahr +15,56 %

Informationen zur Veolia Environnement Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:47 Uhr

Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,27 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Republic Services, Waste Management und Co.

Republic Services, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %. Waste Management notiert im Plus, mit +1,53 %.

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Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.