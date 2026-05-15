Caterpillar Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Caterpillar Aktie. Mit einer Performance von -0,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,56 %, geht es heute bei der Caterpillar Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Caterpillar Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +20,58 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um +3,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,70 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Caterpillar einen Anstieg von +59,56 %.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,08 % 1 Monat +17,70 % 3 Monate +20,58 % 1 Jahr +153,14 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:47 Uhr

Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 357,42 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,87 %. Volvo Registered (B) notiert im Minus, mit -3,08 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +0,99 %.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.