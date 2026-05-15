McDonald's Aktie heute im Plus (237,70€) - 15.05.2026

Am heutigen Handelstag konnte die McDonald's Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,06 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die McDonald's Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 237,70€, mit einem Plus von +1,06 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

McDonald’s ist die weltweit führende Fast-Food-Kette (v. a. Burger, Pommes, Getränke, Frühstück), verdient primär über Franchisegebühren und Immobilien. Starke Marke, hohe Standardisierung, globale Präsenz. Hauptkonkurrenten: Burger King, Wendy’s, KFC, Subway. USP: ikonische Marke, effiziente Prozesse, Skaleneffekte, starke Preis- und Marketingmacht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von McDonald's in den letzten drei Monaten Verluste von -14,54 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die McDonald's Aktie damit um -2,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,99 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von McDonald's einen Rückgang von -9,51 %.

McDonald's Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,68 % 1 Monat -7,99 % 3 Monate -14,54 % 1 Jahr -13,85 %

Informationen zur McDonald's Aktie

Stand: 15.05.2026, 14:48 Uhr

Es gibt 711 Mio. McDonald's Aktien. Damit ist das Unternehmen 168,18 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Domino's Pizza, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,77 %. Starbucks notiert im Minus, mit -1,88 %. Yum Brands notiert im Minus, mit -0,39 %. The Wendy's verliert -0,92 %

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Ob die McDonald's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur McDonald's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.