Batterie- oder Lithiumproducer
Nicht Gold, Silber oder Kupfer - Lithium rennt! Wie und wo investieren?
Während Gold, Silber oder Kupfer im Fokus der Anleger stehen, zieht im Hintergrund der Lithiumpreis kräftig an. In den letzten 6 Monaten um 120 %. Der KI-Boom, riesige Rechenzentren und Batteriesysteme treiben den Preis.
- Lithiumpreis klettert wegen KI und BESS-Nachfrage
- Energiespeicher werden zum zweiten Wachstumsmotor
- Anleger setzen auf Mischung aus Förderern und BESS
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Der Ausbau Künstlicher Intelligenz treibt nicht nur die Aktien aus der Branche in den Himmel, er macht sich auch zunehmend auf dem Rohstoffmarkt bemerkbar. Der immense Stromverbrauch der riesigen KI-Rechenzentren verschlingt eine Menge an Strom. Da die Energiezufuhr rund um die Uhr gewährleistet werden muss, steigt auch die Nachfrage nach Batterie-Speicher-Systemen (BESS - Battery Energy Storage Systems).
Diese Speicherlösungen nehmen Strom aus erneuerbaren Energien oder dem Stromnetz auf und geben ihn bei Bedarf wieder ab. Zum Beispiel bei Lastspitzen, Stromausfällen oder zur Stabilisierung der Stromnetze. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allen Dingen Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Sie gelten als langlebig, vergleichsweise sicher und kosteneffizient.