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    Aktien New York Ausblick

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    Verluste nach Rekordlauf - Nahost-Lage festgefahren

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen vor Wochenschluss unter Druck durch Iran
    • Ölpreis steigt, Straße von Hormus weiter faktisch dicht
    • Große Techwerte und IPOs geben vorbörslich deutlich ab
    Aktien New York Ausblick - Verluste nach Rekordlauf - Nahost-Lage festgefahren
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach fortgesetztem Rekordlauf am Donnerstag und ohne Fortschritte im Iran-Krieg zeichnen sich an den US-Börsen zum Wochenschluss Verluste ab. Die Ölpreise stiegen wieder, denn die für den Handel mit Öl und Gas entscheidende Straße von Hormus ist faktisch weiterhin geschlossen.

    Die Konjunktur- und Stimmungsdaten an diesem Tag dürften zwar durchaus beachtet werden, doch weder der Empire-State-Index zur Stimmung in der Industrie im Mai, noch die Industrieproduktion dürften die Richtung der US-Börsen beeinflussen. Laut der Helaba liefert das derzeitige konjunkturelle Umfeld in den USA "wenig Gründe, die Geldpolitik zu lockern".

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    Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den überwiegend mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein Minus von 0,8 Prozent auf 49.643 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Wall-Street-Index seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar bei etwas über 50.500 Punkten bis auf rund 300 Punkte angenähert. Der rekordhohe Nasdaq 100 wird am Freitag 1,5 Prozent schwächer bei 29.129 Punkten erwartet.

    Große positive Meldungen zum Treffen von Trump und Xi seien bislang ausgeblieben und auch beim Handel seien einige Deals hinter den hochgesteckten Erwartungen zurückgeblieben, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Und so reagierten die Börsen, "wie sie aktuell immer reagieren, wenn Fortschritte im Iran-Konflikt ausbleiben: Aktienkurse fallen, Zinsen und der Ölpreis steigen".

    US-Präsident Donald Trump hatte sich widersprüchlich zur Lage in Hormus geäußert: Dem Sender Fox News sagte er, die USA bräuchten die Wasserstraße nicht, erklärte später jedoch bei einem Auftritt mit Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking, man wolle die Meerenge offen halten. Die iranische Regierung betonte unterdessen, die Straße von Hormus sei nur für ihre Feinde gesperrt.

    Unter den Einzelwerten in den USA dürfte sich der Blick vor allem auf Applied Materials richten. Trotz eines von Analysten gelobten Quartalsberichts samt Ausblick büßte die Aktie des Anlagenherstellers für die Halbleiterindustrie vorbörslich1,7 Prozent ein. Tags zuvor noch hatten sie erneut ein Rekordhoch bei 448,45 US-Dollar erreicht, bevor sie bis Handelsschluss einen Teil der Gewinne wieder abgaben. Im bisherigen Jahresverlauf steht bereits ein Kursgewinn von etwas mehr als 70 Prozent zu Buche.

    Weitgehend im Einklang mit dem Gesamtmarkt dürften auch die "Magnificent 7", die sieben größten und bedeutendsten US-Techgiganten schwächeln. Alphabet , Amazon , Apple , Nvidia , Meta oder Tesla verloren vorbörslich zwischen 1,5 bis knapp 3 Prozent, während Microsoft um 0,7 Prozent zulegten.

    Figma stiegen vorbörslich um 8,0 Prozent. Das Kreativ-Softwareunternehmen übertraf mit seinem ersten Quartal die Erwartungen und hob seine Jahresziele an. Laut Analysten seien mit den Zahlen Bedenken hinsichtlich KI-bedingter Verwerfungen gemildert worden.

    Im Fokus bleiben dürften zudem die Papiere von Cerebras Systems , die inmitten des Booms rund um Künstliche Intelligenz (KI) tags zuvor einen fulminanten Börsenstart hatten. Die Aktien des Rechenzentren-Betreibers und Chipherstellers für KI-Anwendungen hatten am Donnerstag knapp 70 Prozent über ihrem Ausgabepreis von 185 Dollar geschlossen. Der IPO war 25-fach überzeichnet gewesen. Vorbörslich gaben die Papiere nur moderate 4,2 Prozent wieder ab./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 225,7 auf Tradegate (15. Mai 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +10,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,77 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 262,78USD. Von den letzten 9 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +12,54 %/+53,47 % bedeutet.




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