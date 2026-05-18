KI-Boom treibt Cisco an – Analysten rechnen mit nächstem Kursschub

Die Analysten stuften das Papier von "Halten" auf "Kaufen" hoch. Gleichzeitig erhöhte HSBC das Kursziel drastisch von 77 auf 137 US-Dollar, was laut Daten von SeekingAlpha über dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 119,54 US-Dollar liegt.

Der Netzwerkausrüster Cisco hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen an der Wall Street für Euphorie gesorgt. Nach einem Kurssprung von 13 Prozent sieht die britische Großbank HSBC weiteres Potenzial für die Aktie, wie CNBC berichtet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

KI wird für Cisco zum Milliardenmotor

Vor allem das Geschäft rund um künstliche Intelligenz überzeugt die Analysten zunehmend. Stephen Bersey von HSBC schrieb in einer Mitteilung an Kunden: "Wir sind der Ansicht, dass das dritte Quartal die These stützt, dass die Rolle von KI bei Cisco zunehmend struktureller Natur ist und dass die KI-Umsätze größere finanzielle Auswirkungen haben, als wir erwartet hatten." Der Analyst gilt an der Wall Street als vergleichsweise treffsicher. Laut Daten der Plattform TipRanks lagen 73 Prozent seiner Bewertungen richtig. Damit rangiert er auf Platz 511 von mehr als 12.000 Analysten.

Cisco profitierte zuletzt stark von Investitionen großer Cloud- und Rechenzentrumsanbieter in KI-Infrastruktur. Gleichzeitig modernisieren Unternehmen ihre Netzwerke, um höhere Datenmengen, strengere Sicherheitsanforderungen und geringere Latenzen bewältigen zu können.

Zahlen schlagen die Erwartungen

Im abgelaufenen Quartal bis zum 25. April verdiente Cisco bereinigt 1,06 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut Daten von LSEG lediglich mit 1,04 US-Dollar gerechnet.

Auch beim Umsatz übertraf der Konzern die Erwartungen. Cisco erzielte Erlöse von 15,84 Milliarden US-Dollar. Die Wall Street hatte nur 15,56 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Für das laufende vierte Geschäftsquartal zeigte sich das Unternehmen ebenfalls optimistisch. Cisco erwartet einen bereinigten Gewinn zwischen 1,16 und 1,18 US-Dollar je Aktie. Der Analystenkonsens lag bislang bei lediglich 1,07 US-Dollar.

Margendruck bleibt ein Risiko

Trotz des Optimismus sieht HSBC weiterhin Belastungen auf der Margenseite. Das Management verfüge jedoch über "glaubwürdige Ausgleichsmöglichkeiten", schrieb Bersey. Dazu gehörten höhere Preise, strengere Vertragsbedingungen, bessere Lieferkettensteuerung sowie Kostendisziplin.

Mit ihrer positiven Einschätzung steht HSBC nicht allein da. Laut LSEG empfehlen inzwischen 19 der insgesamt 26 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein. Auch Häuser wie Morgan Stanley rieten zuletzt zum Einstieg.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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