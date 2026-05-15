DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Aktien von Sixt mit einem fairen Wert von 90 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Jahresstart habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Er hob den Umsatzhebel und die stabilisierten Restwerte hervor. Die Anlagestory bleibe intakt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 70,40EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

