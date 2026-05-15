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    [Guru Investing] Die neue Mag7-Liebe von Starinvestor Bill Ackmann ist... Microsoft?!

    Bill Ackman ist ein aktivistischer Investor, der sich (immer noch) gerne in börsennotierte Unternehmen einkauft, um dann deren Management öffentlichkeitswirksam zu Änderungen zu drängen, damit die unterbewerteten Qualitäten des Unternehmens gehoben werden können.

    Vor einigen Jahren erweiterte Bill Ackman seinen Investorenwerkzeugkasten um neue Strategien und kauft sich inzwischen überwiegend in großartige Unternehmen ein, die über solide Cashflows und einen enormen ökonomischen Burggraben verfügen. Dabei ist sein Portfolio extrem fokussiert auf nur die aussichtsreichsten Qualitätsunternehmen, auf die er dann große Summen setzt. Und wenn er sich irrt, schmeißt er diese Aktien schnell und konsequent wieder aus dem Depot seines Hedgefonds Pershing Square.

    Und auch wenn Ackmann nicht immer richtig liegt mit seinen Investments, fährt er doch insgesamt überzeugende Renditen ein. Daher lohnt ein Blick auf seine Positionsveränderungen und seine dahintersteckenden Motive allemal...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    [Guru Investing] Die neue Mag7-Liebe von Starinvestor Bill Ackmann ist... Microsoft?! Bill Ackman ist ein aktivistischer Investor, der sich (immer noch) gerne in börsennotierte Unternehmen einkauft, um dann deren Management öffentlichkeitswirksam zu Änderungen zu drängen, damit die unterbewerteten Qualitäten des Unternehmens gehoben …
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