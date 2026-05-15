🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moldawien feiert 25 Jahre Nationalen Weintag und stärkt seine Position als aufstrebende globale Weindestination

    CHIȘINĂU, Moldawien, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die Republik Moldawien wird am 3. und 4. Oktober 2026 in Chișinău den 25. Jahrestag des Nationalen Weintages unter dem Motto "United by Wine" begehen und damit einen Meilenstein feiern, der die Entwicklung des Landes zu einem zunehmend anerkannten Akteur in der globalen Weinindustrie widerspiegelt.

    Als eines der wenigen Länder der Welt, die dem Wein einen nationalen Feiertag widmen, hat die Republik Moldau den Nationalen Weintag zu einem bedeutenden kulturellen und touristischen Ereignis gemacht, das jährlich Tausende von Besuchern anzieht und die Entwicklung des Weinsektors auf der internationalen Bühne präsentiert.

    Die diesjährige Jubiläumsausgabe zeichnet sich durch ein aktualisiertes Konzept, eine verstärkte Beteiligung von Weinkellereien aus dem ganzen Land und kuratierte Erlebnisse aus, die die Vielfalt, Authentizität und Qualität von Wine of Moldova hervorheben sollen.

    In den letzten 25 Jahren hat sich der Nationale Weintag von einem nationalen Fest zu einem der bedeutendsten kulturellen Open-Air-Events in Europa entwickelt und ist zu einer wichtigen Plattform für den Weintourismus und die internationale Wahrnehmung geworden.

    "Der Weinsektor der Republik Moldau hat sich durch die Verbindung von tief verwurzelten Traditionen und moderner Innovation erheblich weiterentwickelt", sagte Stefan Iamandi, Direktor des Nationalen Amtes für Rebe und Wein. "Dieser Jahrestag spiegelt sowohl unser Erbe als auch unser Bestreben wider, Moldawien als wettbewerbsfähigen globalen Weinproduzenten zu positionieren."

    Im Mittelpunkt dieser Umgestaltung steht die nationale Marke "Wein der Republik Moldau. Unerwartet großartig", was die internationale Anerkennung gestärkt und die Expansion der moldauischen Weine auf den Weltmärkten unterstützt hat.

    Heute exportiert die Republik Moldau Wein in mehr als 70 Länder weltweit, wobei etwa 60 % der Ausfuhren nach Europa gehen. Der Sektor trägt etwa 3 % zum BIP bei und macht fast 8 % der Gesamtausfuhren aus, was seine strategische Bedeutung für die nationale Wirtschaft unterstreicht.

    Im Jahr 2026 wird die Republik Moldau ihre internationale Präsenz weiter ausbauen, indem sie an wichtigen Branchenveranstaltungen wie der JFEX in Japan, der Daejeon Wine Expo in Südkorea, der Interwine in China und der WBWE in den Niederlanden teilnimmt, wo die Erzeuger Weine präsentieren werden, die sich durch Authentizität, Terroir und wettbewerbsfähige Qualität auszeichnen.

    Besucher aus aller Welt sind eingeladen, den Nationalen Weintag in Chișinău am 3. und 4. Oktober 2026 zu erleben, wenn sich die Hauptstadt der Republik Moldau in ein pulsierendes Fest des Weins, der Kultur und der Gastfreundschaft verwandelt. Die Veranstaltung bietet internationalen Gästen die Möglichkeit, lokale Weingüter zu entdecken, preisgekrönte Weine zu verkosten und eines der aufstrebendsten Weinreiseziele Europas zu erkunden.

    Über Wein aus Moldawien

    Wein aus Moldawien. Unexpectedly Great. ist die nationale Weinmarke der Republik Moldau und steht für eine moderne, dynamische Weinindustrie, die in einer jahrhundertealten Tradition verwurzelt ist. Durch gleichbleibende Qualität, Authentizität und Innovation gewinnen die moldauischen Weine auf den internationalen Märkten immer mehr an Anerkennung.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moldawien-feiert-25-jahre-nationalen-weintag-und-starkt-seine-position-als-aufstrebende-globale-weindestination-302773591.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Moldawien feiert 25 Jahre Nationalen Weintag und stärkt seine Position als aufstrebende globale Weindestination CHIȘINĂU, Moldawien, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ - Die Republik Moldawien wird am 3. und 4. Oktober 2026 in Chișinău den 25. Jahrestag des Nationalen Weintages unter dem Motto "United by Wine" begehen und damit einen Meilenstein feiern, der die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     