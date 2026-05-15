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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 15.05.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet steigert Umsatz dank Mobilezone und waipu
    • Nagarro steigert Gewinn, Aktie fällt stark
    • Commerzbank nennt KI als Hauptgrund für Jobabbau
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 15.05.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Freenet steigert Umsatz zum Jahresauftakt - Jahresprognose bestätigt

    BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland sowie ein Wachstum beim Internet-Fernsehprodukt waipu.tv. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Bei den Anlegern kam das im schwachen Marktumfeld gut an.

    ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr - Aktie fällt

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Nagarro hat im ersten Quartal den Umsatz etwas gesteigert und mehr verdient. Die Prognose für 2026 bestätigte das Management. An der Börse zeigten sich die Anleger aber vorsichtig. Für die im SDax gelistete Aktie ging es zuletzt um über sieben Prozent abwärts. Damit notierte sie im Kleinwerteindex mit Abstand am Ende und fiel auf ein Rekordtief. Seit Jahresbeginn hat sie fast die Hälfte an Wert verloren.

    Commerzbank-Chefin: Großteil des Jobabbaus entfällt auf KI

    FRANKFURT - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der Unicredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Auf Künstliche Intelligenz (KI) entfalle dabei ein "sehr großer Teil", sagte die Managerin der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "KI ist sehr kraftvoll in verschiedenen Bereichen." Die Auswirkungen seien größer als man vor gut einem Jahr angenommen habe.

    Frankfurter Flughafen leidet unter Streiks bei Lufthansa

    FRANKFURT - Sechs Streiktage bei der Lufthansa haben den Frankfurter Flughafen im April rund eine halbe Million Passagiere gekostet. Der Betreiber Fraport registrierte für den Monat etwa 4,8 Millionen Passagiere und damit einen Rückgang um 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Flugbewegungen gingen um 11,6 Prozent auf 34.623 Starts und Landungen zurück, wie der MDax -Konzern mitteilte. Eine kleine Rolle spielten auch die Osterferien, die 2026 nicht komplett in den April fielen wie im Vorjahr.

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    Weitere Meldungen

    -IG Metall und Betriebsrat: Keine Werksschließungen bei VW -ROUNDUP 3: Tausende streiken im Handel - kaum Auswirkungen für Kunden? -ROUNDUP: Streit um Werbeprospekt - Penny gewinnt in zweiter Instanz -Supreme Court erlaubt Versand von Abtreibungspillen weiter -Hinweise auf baldigen Start des Actionspiels 'GTA 6'
    -Bundesverfassungsgericht verhandelt im Juni zum Rundfunkbeitrag -Köhlbrandbrücke wird repariert und gewartet - Vollsperrung -Bahn-Sanierung Köln-Hagen: Auch S-Bahn-Gleise gesperrt -WHO: Tabakkonzerne locken mit Nikotinbeuteln gezielt Junge -BVB verlängert Vertrag mit Jungstar Inácio
    -Bahnstrecke Hamburg-Schwerin wieder in Betrieb°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 65,85 auf Tradegate (15. Mai 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,12 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -8,68 %/+25,57 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über freenet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Zahlen und Analystenkommentare auf Kurs und Bewertung von Freenet. Diskutiert werden Dividendenrendite (~8%, 2 € Mindestdividende) und Reinvestitionseffekt (Niveau ~28 €), Goldmansachs-Senkung des Kursziels auf 24 €/Sell-Rating, sowie fundamentale Themen wie Postpaid-ARPU durch MobileZone und Wachstumspotenzial (Waipu.TV, Ceconomy-Verkauf).

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