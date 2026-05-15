FutureGrail stellt bei der Mai-Auktion neuen Verkaufsrekord für eine Uhr von George Daniels auf

ABU DHABI, VAE, GENF und SINGAPUR, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- FutureGrail hat neue Maßstäbe bei der Bewertung von Vintage-Uhren gesetzt, wobei Sammler aus über 40 Ländern bei der Mai-Auktion mitgeboten haben. Die Ergebnisse der White-Glove-Auktion schossen in die Höhe, darunter ein neuer Rekordpreis für eine Rolex Datejust, die vom legendären Uhrmacher George Daniels modifiziert wurde. Die außergewöhnliche Uhr übertraf die Schätzungen (zwischen 100.000 und 200.000 Dollar) bei weitem und wurde schließlich für 520.000 Dollar versteigert.

Es herrschte ein heftiger Bieterwettstreit um Exemplare von Patek Philippe, Rolex und Vacheron Constantin, wobei die Gebote durchweg über den Schätzpreisen lagen.

Kein einziges Los blieb unverkauft, was den lebhaften internationalen Markt für seltene und edle Zeitmesser widerspiegelt.

Der CEO von FutureGrail, Ali Nael, sagte: „Die starke Nachfrage von Sammlern und Institutionen hat während der Frühjahrsauktionen zu einem verstärkten Wettbewerb um außergewöhnliche Zeitmesser geführt. Dies zeigte sich auch bei unserer Mai-Auktion, bei der Sammler aus aller Welt die Seltenheit und den Zustand der ausgewählten Zeitmesser zu schätzen wussten. Wie erwartet herrschte große Begeisterung für diese einzigartigen und historisch bedeutenden Uhren."

Eine der optisch beeindruckendsten Uhren, die neue Maßstäbe setzte, war eine Patek Philippe aus 18-karätigem Gelbgold mit Diamanten und Rubinen. Die Referenz 4700/160J übertraf die höchsten Schätzpreise bei weitem und wurde für 400.000 US-Dollar versteigert. Es gab auch eine starke Nachfrage nach Patek-Philippe-Uhren mit seltenen „Bandanstößen", darunter eine Referenz 1579J mit „Spider Lugs" und eine Referenz 2549/1 J mit „Turtle Lugs" sowie ein Rolex-Ein-Knopf-Chronograph der Referenz 2057.

Während die Beliebtheit außergewöhnlicher Armbanduhren weiter anhalten dürfte, glaubt Nael auch, dass Vintage-Taschenuhren wieder in Mode kommen, da jedes Taschenuhr-Los bei der Mai-Auktion die Schätzungen erreichte oder übertraf.

„Ob es nun beliebte TV-Serien wie Peaky Blinders sind oder die jüngste auffällige Zusammenarbeit zwischen Audemars Piguet und Swatch – es gibt eine kulturelle Renaissance rund um Taschenuhren. Sammler erkennen die wahre Schönheit und das Erbe dieser klassischen Zeitmesser", fügte Nael hinzu.

FutureGrail ist ein führendes Auktionshaus mit globaler Reichweite über seine Online-Auktionsplattform und sein öffentliches Museum. Das Unternehmen wächst seit seinen Anfängen in Singapur weiter und expandiert im Laufe des Jahres 2026 in die Schweiz und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Sammler, die daran interessiert sind, Objekte bei einer der kommenden Auktionen von FutureGrail einzuliefern, können futuregrail.com/sell besuchen.

Medienkontakt:

Jonathan Ivan-Duke, +971582857333, jon@dukemir.com

Jay Kau, +6017-9088 978, jay@futuregrail.com

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