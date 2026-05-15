Börsen Start Update
Börsenstart USA - 15.05. - US Tech 100 schwach -1,76 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:05) bei 49.592,13 PKT und fällt um -0,92 %.
Top-Werte: Salesforce +2,82 %, Microsoft +2,25 %, Chevron Corporation +2,20 %, Cisco Systems +2,00 %, Visa (A) +1,96 %
Flop-Werte: NVIDIA -3,90 %, Caterpillar -3,03 %, Boeing -2,74 %, Honeywell International -1,88 %, Sherwin-Williams -1,59 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.063,36 PKT und fällt um -1,76 %.
Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,37 %, Intuit +3,36 %, Thomson Reuters +3,04 %, Verisk Analytics +2,97 %, Diamondback Energy +2,92 %
Flop-Werte: Arm Holdings -7,10 %, Lam Research -6,82 %, Micron Technology -6,50 %, Intel -6,34 %, ASML Holding NV NY -5,70 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.406,05 PKT und fällt um -1,22 %.
Top-Werte: Devon Energy +4,20 %, Charles Schwab +3,87 %, FactSet Research Systems +3,71 %, C.H.Robinson Worldwide +3,63 %, Occidental Petroleum +3,60 %
Flop-Werte: Ford Motor -7,32 %, Coherent -7,04 %, Lam Research -6,82 %, Micron Technology -6,50 %, Lumentum Holdings -6,47 %
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