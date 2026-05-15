Ford Motor Aktie gerät unter starken Druck - 15.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Ford Motor Aktie. Mit einer Performance von -7,32 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,62 %, geht es heute bei der Ford Motor Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Ford Motor Company ist ein globaler Auto- und Nutzfahrzeughersteller (Marken: Ford, Lincoln). Kern: Pkw, SUVs, Pick-ups (F-Serie), Vans, leichte Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen, E-Mobilität und vernetzte Dienste. Starke Position in Nordamerika, v.a. bei Pick-ups. Hauptkonkurrenten: GM, Stellantis, Toyota, VW, Hyundai/Kia. USP: F-Serie-Dominanz, Truck- und Flottenkompetenz, Traditionsmarke mit breiter Kundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Ford Motor Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ford Motor Aktie damit um +19,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,95 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,49 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,22 % geändert.

Ford Motor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,38 % 1 Monat +14,95 % 3 Monate +4,03 % 1 Jahr +30,04 %

Informationen zur Ford Motor Aktie

Stand: 15.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Ford Motor Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,40 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Ford Motor

Tesla, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,04 %. Stellantis notiert im Minus, mit -3,68 %.

Ford Motor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ford Motor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ford Motor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.