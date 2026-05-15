DZ BANK stuft Freenet Namensaktien auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Freenet von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 29 auf 30 Euro angehoben. Der Mobilfunk- und TV-Zugangsanbieter habe nach einem insgesamt ordentlichen ersten Quartal sämtliche Jahresziele sowie die mittelfristige Planung bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in seiner am Freitag vorliegenden Neueinschätzung. Die günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite könnten bei zunehmenden Kriegs- und Inflationsängsten honoriert werden. "Zweitens könnte in den kommenden Monaten eine positive Vertragsnachverhandlung mit einem Mobilfunknetzbetreiber bekannt gegeben werden, die zu einer Anhebung des Ausblicks führen und somit einen klaren Trigger darstellen würde."/rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 26,22EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
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