DZ BANK stuft Freenet Namensaktien auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Freenet von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 29 auf 30 Euro angehoben. Der Mobilfunk- und TV-Zugangsanbieter habe nach einem insgesamt ordentlichen ersten Quartal sämtliche Jahresziele sowie die mittelfristige Planung bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in seiner am Freitag vorliegenden Neueinschätzung. Die günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite könnten bei zunehmenden Kriegs- und Inflationsängsten honoriert werden. "Zweitens könnte in den kommenden Monaten eine positive Vertragsnachverhandlung mit einem Mobilfunknetzbetreiber bekannt gegeben werden, die zu einer Anhebung des Ausblicks führen und somit einen klaren Trigger darstellen würde."/rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 26,22EUR auf Tradegate (15. Mai 2026, 16:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,45 € , was eine Steigerung von +4,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer