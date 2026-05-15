Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 15.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Heidelberg Materials
Tagesperformance: -5,50 %
Tagesperformance: -5,50 %
Platz 1
Performance 1M: -10,98 %
Performance 1M: -10,98 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -4,88 %
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 2
Performance 1M: +2,66 %
Performance 1M: +2,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Fundamentale Signale bleiben positiv: Q2 mit starkem Auftragseingang/Umsatz (+ca. 8–9%), Gewinnanstieg; Guidance erhöht (14–16% Umsatz, 10–12% Margin; FCF vor Steuern ca. 2 Mrd €). Kursziel 200€ wird diskutiert; einige Stimmen sehen kurzfristig fallende Kurse (z. B. 170–190€). Die 14-Tage-Veränderung wird nicht explizit genannt.
Siemens
Tagesperformance: -4,34 %
Tagesperformance: -4,34 %
Platz 3
Performance 1M: +13,96 %
Performance 1M: +13,96 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 4
Performance 1M: +51,48 %
Performance 1M: +51,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Infineon-Sentiment gemischt: Ziele 68–70€ (Beitrag 1) bzw. 100€ (Beitrag 7); DAX-Bezug 24045–24400. Gewinnmitnahmen vs. Aufwärtsmomentum. Fundamentale Signale: Q2-Umsatz im Plan, Ausblick positiv; ITC-Entscheidung stärkt Infineons IP gegen Innoscience. 14‑Tage-Kursentwicklung wird diskutiert; konkrete Zahl variiert.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 5
Performance 1M: -18,30 %
Performance 1M: -18,30 %
BMW
Tagesperformance: -2,68 %
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 6
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
E.ON
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 7
Performance 1M: -6,38 %
Performance 1M: -6,38 %
Vonovia
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 8
Performance 1M: -7,52 %
Performance 1M: -7,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Vonovia-Sentiment. Kurs der letzten 14 Tage ca. 19–22 €. Ex-Dividende: Kurs ca. 19 € (Einstand 24 €). Einige rechnen mit Kursen deutlich unter 20 €, andere halten langfristig oder setzen auf Nachkäufe unter 20 €. Zins-/Inflationsrisiken sowie Steuermaßnahmen belasten Fundamentaldaten; dennoch bleiben Positionen bestehen.
SAP
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 9
Performance 1M: -1,52 %
Performance 1M: -1,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes SAP-Sentiment: Fundamentaldaten bleiben solide, doch Chart‑/Momentum-Sicht dominiert Unsicherheit. Viele warten auf Bodenbildung oder Bestätigung eines Aufschwungs; einige warnen vor anhaltenden Abwärtsbewegungen. Diskussionen drehen sich um langfristige Trendlinien (z. B. 200-Monats-Linie) und Worst-Case-Szenarien. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht explizit genannt. Abwarten dominiert.
RWE
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 10
Performance 1M: -4,48 %
Performance 1M: -4,48 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 11
Performance 1M: -6,63 %
Performance 1M: -6,63 %
Scout24
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 12
Performance 1M: +13,09 %
Performance 1M: +13,09 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 72,22%
|PUT: 27,78%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 44,44 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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