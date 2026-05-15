ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Freenet auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 30 Euro
- DZ Bank stuft Freenet von Halten auf Kaufen hoch
- Bestätigt Jahresziele und mittelfristige Planung
- Mögliche Vertragsnachverhandlung als klarer Auslöser
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Freenet von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 29 auf 30 Euro angehoben. Der Mobilfunk- und TV-Zugangsanbieter habe nach einem insgesamt ordentlichen ersten Quartal sämtliche Jahresziele sowie die mittelfristige Planung bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in seiner am Freitag vorliegenden Neueinschätzung. Die günstige Bewertung und die hohe Dividendenrendite könnten bei zunehmenden Kriegs- und Inflationsängsten honoriert werden. "Zweitens könnte in den kommenden Monaten eine positive Vertragsnachverhandlung mit einem Mobilfunknetzbetreiber bekannt gegeben werden, die zu einer Anhebung des Ausblicks führen und somit einen klaren Trigger darstellen würde."/rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 26,34 auf Tradegate (15. Mai 2026, 16:41 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,87 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -8,33 %/+26,05 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 30 Euro
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Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
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Die gute Aktie wird heute mit einem Rekorddividendenabschlag gehandelt.
Was ist das denn hier für ein Kindergarten geworden...?!? Wenn Ihr Euch nicht leiden könnt, trefft Euch meinetwegen im Morgengrauen auf ner Waldlichtung, aber verschont uns hier mit solchem mentalen Durchfall... hier geht es um FREENET!