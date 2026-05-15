DZ Bank hebt Freenet auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 30 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,02 % und einem Kurs von 26,34 auf Tradegate (15. Mai 2026, 16:41 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -7,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,87 %.

Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,13 Mrd..

freenet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,5600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -8,33 %/+26,05 % bedeutet.