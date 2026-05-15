Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.05.2026

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wallstreetONLINE-Forum: Bullisches Sentiment zu Siltronic. Begründung: robuste Profitabilität 2025, Kosten- und Liquiditätssteuerung erhöhen Flexibilität; Wachstum durch F&E und Singapore-Fabrik als Hebel; Umfeld mit Höchstständen bei anderen Halbleiterwerten; zyklischer Aufschwung erwartet; Kursziele im hohen dreistelligen Bereich, teils nahe 1000 €. Höheres Handelsvolumen untermauert den Aufwind. 14-Tage-Veränderung nicht numerisch angegeben.