Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 15.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AIXTRON
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 1
Performance 1M: +51,78 %
Performance 1M: +51,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON auf wallstreet-online-Forum ist gemischt: Bearishe Signale (Short-Ansage, Endes-Zukunfts-Ende jenseits) stehen Valuation-Diskussionen (KGV ~71,19) gegenüber. Langfrist-Potenzial durch SiC 300mm, GaN, PIC sowie HV-/CEO-Kommentare stimmen optimistisch auf eine mögliche ATH vor 2030. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben. Forum namentlich: wallstreet-online-Forum.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -4,99 %
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 2
Performance 1M: +42,33 %
Performance 1M: +42,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Bullisches Sentiment zu Siltronic. Begründung: robuste Profitabilität 2025, Kosten- und Liquiditätssteuerung erhöhen Flexibilität; Wachstum durch F&E und Singapore-Fabrik als Hebel; Umfeld mit Höchstständen bei anderen Halbleiterwerten; zyklischer Aufschwung erwartet; Kursziele im hohen dreistelligen Bereich, teils nahe 1000 €. Höheres Handelsvolumen untermauert den Aufwind. 14-Tage-Veränderung nicht numerisch angegeben.
freenet
Tagesperformance: +4,64 %
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 3
Performance 1M: -8,93 %
Performance 1M: -8,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
wallstreetONLINE-Forum: Bullisches Sentiment zu Siltronic. Begründung: robuste Profitabilität 2025, Kosten- und Liquiditätssteuerung erhöhen Flexibilität; Wachstum durch F&E und Singapore-Fabrik als Hebel; Umfeld mit Höchstständen bei anderen Halbleiterwerten; zyklischer Aufschwung erwartet; Kursziele im hohen dreistelligen Bereich, teils nahe 1000 €. Höheres Handelsvolumen untermauert den Aufwind. 14-Tage-Veränderung nicht numerisch angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber freenet eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,66 %
Tagesperformance: -3,66 %
Platz 4
Performance 1M: +51,48 %
Performance 1M: +51,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Infineon-Sentiment gemischt: Ziele 68–70€ (Beitrag 1) bzw. 100€ (Beitrag 7); DAX-Bezug 24045–24400. Gewinnmitnahmen vs. Aufwärtsmomentum. Fundamentale Signale: Q2-Umsatz im Plan, Ausblick positiv; ITC-Entscheidung stärkt Infineons IP gegen Innoscience. 14‑Tage-Kursentwicklung wird diskutiert; konkrete Zahl variiert.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 5
Performance 1M: +55,47 %
Performance 1M: +55,47 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 6
Performance 1M: -9,29 %
Performance 1M: -9,29 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 7
Performance 1M: +18,73 %
Performance 1M: +18,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Infineon-Sentiment gemischt: Ziele 68–70€ (Beitrag 1) bzw. 100€ (Beitrag 7); DAX-Bezug 24045–24400. Gewinnmitnahmen vs. Aufwärtsmomentum. Fundamentale Signale: Q2-Umsatz im Plan, Ausblick positiv; ITC-Entscheidung stärkt Infineons IP gegen Innoscience. 14‑Tage-Kursentwicklung wird diskutiert; konkrete Zahl variiert.
Nordex
Tagesperformance: -2,75 %
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 8
Performance 1M: -1,56 %
Performance 1M: -1,56 %
Evotec
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 9
Performance 1M: -12,06 %
Performance 1M: -12,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Infineon-Sentiment gemischt: Ziele 68–70€ (Beitrag 1) bzw. 100€ (Beitrag 7); DAX-Bezug 24045–24400. Gewinnmitnahmen vs. Aufwärtsmomentum. Fundamentale Signale: Q2-Umsatz im Plan, Ausblick positiv; ITC-Entscheidung stärkt Infineons IP gegen Innoscience. 14‑Tage-Kursentwicklung wird diskutiert; konkrete Zahl variiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 10
Performance 1M: -7,09 %
Performance 1M: -7,09 %
SAP
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 11
Performance 1M: -1,52 %
Performance 1M: -1,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle SAP-Anleger-Sentiment überwiegend vorsichtig. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als Abwärts- bzw. seitwärts gerichtet wahrgenommen; klare Bodenbildung gilt als offen. Fundamentaldaten werden als solide bewertet, doch Charttechnik dominiert die Diskussion. Einige planen erst späteren Einstieg, andere bleiben abwartend. KI-SaaS wird als Wachstum gesehen, aber nicht als Ersatz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 12
Performance 1M: +34,13 %
Performance 1M: +34,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu SMA Solar. Technisch wird ein Turnaround diskutiert; der Kurs ist in zwei Monaten deutlich gestiegen, teils verdoppelt. Fundamentale Daten: Q1-Umsatz +4%, EBITDA +6%, Auftragsbestand +9,3% YoY; Verluste bleiben, Cash-Position kritisch. KBV von 7 wird als zu hoch gesehen. Erste Trendwende sichtbar; 2026-Ziele positiv. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
Nemetschek
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 13
Performance 1M: +1,00 %
Performance 1M: +1,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Nemetschek bleibt gemischt. Antizyklische Einstiegsüberlegungen und Optimismus bezüglich einer Trendwende (langfristig solides Chartbild) stehen gegen eine weiterhin laufende Software-Sektor-Korrektur. Berenberg belässt Buy mit Ziel 115 EUR. Einige sehen weiteres Abwärtsrisiko (Kursziel 55). Insgesamt überwiegen Risiko-Abwägung und Unsicherheit gegenüber klarer Richtung.
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