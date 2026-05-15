Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 15.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 15.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Siemens Energy
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 1
Performance 1M: +2,66 %
Performance 1M: +2,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Aus dem wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu Siemens Energy. Fundamentale Signale bleiben positiv: Q2 mit starkem Auftragseingang/Umsatz (+ca. 8–9%), Gewinnanstieg; Guidance erhöht (14–16% Umsatz, 10–12% Margin; FCF vor Steuern ca. 2 Mrd €). Kursziel 200€ wird diskutiert; einige Stimmen sehen kurzfristig fallende Kurse (z. B. 170–190€). Die 14-Tage-Veränderung wird nicht explizit genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
ASML Holding
Tagesperformance: -4,59 %
Tagesperformance: -4,59 %
Platz 2
Performance 1M: +5,01 %
Performance 1M: +5,01 %
Siemens
Tagesperformance: -4,22 %
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 3
Performance 1M: +13,96 %
Performance 1M: +13,96 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 4
Performance 1M: -10,10 %
Performance 1M: -10,10 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 5
Performance 1M: +51,48 %
Performance 1M: +51,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Infineon-Sentiment gemischt: Ziele 68–70€ (Beitrag 1) bzw. 100€ (Beitrag 7); DAX-Bezug 24045–24400. Gewinnmitnahmen vs. Aufwärtsmomentum. Fundamentale Signale: Q2-Umsatz im Plan, Ausblick positiv; ITC-Entscheidung stärkt Infineons IP gegen Innoscience. 14‑Tage-Kursentwicklung wird diskutiert; konkrete Zahl variiert.
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,36 %
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 6
Performance 1M: +0,53 %
Performance 1M: +0,53 %
SAFRAN
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 7
Performance 1M: -11,79 %
Performance 1M: -11,79 %
BMW
Tagesperformance: -2,53 %
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 8
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
SAP
Tagesperformance: +2,42 %
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 9
Performance 1M: -1,52 %
Performance 1M: -1,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle SAP-Anleger-Sentiment überwiegend vorsichtig. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird als Abwärts- bzw. seitwärts gerichtet wahrgenommen; klare Bodenbildung gilt als offen. Fundamentaldaten werden als solide bewertet, doch Charttechnik dominiert die Diskussion. Einige planen erst späteren Einstieg, andere bleiben abwartend. KI-SaaS wird als Wachstum gesehen, aber nicht als Ersatz.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 10
Performance 1M: -2,93 %
Performance 1M: -2,93 %
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 11
Performance 1M: +0,63 %
Performance 1M: +0,63 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,25 %
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 12
Performance 1M: -22,27 %
Performance 1M: -22,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zu Rheinmetall ist das Anleger-Sentiment gemischt: Von Rebound-Erwarten bis zu Zweifel an nachhaltigen Gewinnen und weiterem Abwärtsdruck. Technische Gegenbewegungen werden diskutiert, Over-/Under-valuation wird debattiert. Ein möglicher Megatrigger (Deutschland-Führungsrolle) ist spekulativ. 14-Tage-Kursveränderung nicht angegeben.
Ferrari
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 13
Performance 1M: -6,70 %
Performance 1M: -6,70 %
Enel
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 14
Performance 1M: -2,18 %
Performance 1M: -2,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte