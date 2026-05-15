Coinbase Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 15.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von -7,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,27 %, geht es heute bei der Coinbase Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Coinbase in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +29,26 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +13,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Coinbase -8,26 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,90 % geändert.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,16 % 1 Monat +14,33 % 3 Monate +29,26 % 1 Jahr -24,06 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 15.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 222 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,61 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.