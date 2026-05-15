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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 15.05.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump in Peking: Zeremonien, keine Einigung zu Taiwan
    • Sanktionen gegen chinesische Käufer von Iranöl möglich
    • Energieintensive Branchen fahren Produktion zurück
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 15.05.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP 3: Trump in China - Was von dem Besuch in Erinnerung bleibt

    PEKING - Es war ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, über konkrete Einigungen in wesentlichen Streitthemen zwischen den USA und China wurde jedoch erst mal nichts bekannt. Inhaltlich setzten beide Länder beim mehrtägigen Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Peking auf unterschiedliche Schwerpunkte. Besonders deutlich wurde das bei den Themen Iran sowie Taiwan.

    USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

    WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im April stärker als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich legte sie um 0,7 Prozent zu, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

    Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China

    PEKING - US-Präsident Donald Trump erwägt, Sanktionen gegen chinesische Firmen zu lockern, die iranisches Öl kaufen. Er werde in den nächsten Tagen darüber entscheiden, sagte der Republikaner auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch in China. Das sei Teil der Gespräche mit Staatschef Xi Jinping gewesen.

    ROUNDUP: Merz räumt Schwächen der Koalition ein - 'Streiten zu viel'

    WÜRZBURG - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Schwächen der schwarz-roten Koalition eingeräumt - und will seinen politischen Kurs künftig besser erklären. "Zur Demokratie gehört Streit", sagte der CDU-Chef beim Deutschen Katholikentag in Würzburg. "Aber der Streit muss zu Ergebnissen führen. Und vielleicht streiten wir im Augenblick zu viel und bringen zu wenig Ergebnisse. Das mag sein." Man müsse beweisen, dass es möglich sei, in der politischen Mitte Lösungen zu finden.

    Iran: Hoffen, dass Vernunft in das Weiße Haus zurückkehrt

    TEHERAN/NEU-DELHI - Irans Außenminister hat die Außenpolitik der USA scharf kritisiert. Bei einer Pressekonferenz in Neu-Delhi warf Chefdiplomat Abbas Araghtschi der US-Regierung widersprüchliche Signale in der Kommunikation vor. "Die Botschaften, die wir von amerikanischer Seite erhalten, unterscheiden sich täglich. (...) Manchmal erhalten wir sogar an einem einzigen Tag mehrere unterschiedliche Botschaften", sagte Araghtschi.

    Straße von Hormus aus Irans Sicht nur für Feinde gesperrt

    TEHERAN/NEU-DELHI - Die Straße von Hormus ist aus Sicht der iranischen Regierung nur für ihre Feinde gesperrt. "Die Straße von Hormus ist aus unserer Sicht nicht geschlossen, insbesondere nicht für befreundete Länder. Sie ist nur für unsere Feinde geschlossen", sagte Außenminister Abbas Araghtschi am Rande des Außenminister-Treffens der Brics-Staatengruppe in Neu-Delhi.

    Emirate wollen Pipeline-Ausbau beschleunigen

    ABU DHABI - Die Vereinigte Arabische Emirate wollen den Ausbau ihrer bestehenden Ölpipeline nach Fudschairah im Osten des Landes beschleunigen. Wie das Medienbüro von Abu Dhabi mitteilte, soll die Leitung von 2027 an Öl von Abu Dhabi an den Golf von Oman transportieren und damit die durch den Iran-Krieg zum Erliegen gekommene Straße von Hormus umgehen. Die Pipeline werde die Exportkapazität der Emirate über Fudschairah verdoppeln, hieß es.

    ROUNDUP: Konjunktur-Dämpfer erwartet - Stimmungseinbruch in Branchen

    BERLIN - Die Folgen des Iran-Kriegs drücken zunehmend auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Die Bundesregierung rechnet nach einem stärker als erwarteten Start ins Jahr mit einem deutlichen Konjunktur-Dämpfer im zweiten Quartal. Die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Abschwächung verdichteten sich, schreibt das Wirtschaftsministerium in einem Bericht zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Mai.

    Energieintensive Industrie in Deutschland fährt Produktion zurück

    WIESBADEN - Hohe Energiepreise haben in Deutschland zu einer geringeren Produktion und Jobverlusten in besonders energieintensiven Industriebereichen geführt. Der Produktionsrückgang in ausgewählten Branchen wie Chemie, Papier, Glas oder Metallerzeugung fiel mit 15,2 Prozent seit Februar 2022 deutlich größer aus als in der gesamten Industrie mit 9,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Werte schließen den März dieses Jahres mit ein.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl






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