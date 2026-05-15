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    Biontech kehrt zu seinen Wurzeln zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Unterstützung zugesagt für Beschäftigte nach Abbau
    • Werkschließungen in Idar-Oberstein Marburg Singapur
    • Strategischer Fokus wieder auf Onkologie bis 2030
    Biontech kehrt zu seinen Wurzeln zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAINZ (dpa-AFX) - Biontech -Mitbegründer Ugur Sahin hat den von Jobabbau betroffenen Beschäftigten des Impfstoffherstellers Unterstützung zugesagt. "Uns ist sehr bewusst, wie tiefgreifend solche Entscheidungen für unsere Mitarbeitenden und ihre Familien sind", sagte Sahin bei seinem letzten Auftritt als Unternehmenschef bei der virtuellen Hauptversammlung des Mainzer Biopharma-Unternehmens. Allen Betroffenen würden sozialverträgliche Lösungen angeboten.

    Das Management des Mainzer Unternehmens hatte vor wenigen Tagen angekündigt, wegen einer zu geringen Auslastung, Überkapazitäten und Kosteneinsparungen mehrere Produktionsstandorte zu schließen. Betroffen von den Plänen sind Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie Standorte des übernommenen Konkurrenten Curevac .

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    Suche nach tragfähigen Lösungen für die Standorte

    Bis zu 1.860 Stellen könnten laut Unternehmen von den Maßnahmen betroffen sein. Bei Curevac allein sind demnach rund 820 Jobs bedroht - größtenteils am Hauptsitz in Tübingen. Der Betriebsrat warf der Unternehmensführung jüngst mangelnde Kooperation bei der Suche nach einem Investor für die von der Schließung bedrohten Standorte vor.

    Biontech stehe im Austausch mit Politik, Wissenschaft und regionalen Partnern, um gemeinsam für verschiedene Standorte tragfähige Perspektiven zu prüfen, versicherte Sahin bei dem virtuellen Aktionärstreffen. Er hatte Biontech im Jahr 2008 zusammen mit seiner Ehefrau Özlem Türeci gegründet und wird das Unternehmen spätestens Ende dieses Jahres mit ihr verlassen.

    Strategischer Fokus wieder auf der Onkologie

    Die geplanten Standortschließungen seien die Folge der veränderten strategischen Ausrichtung des Biopharma-Unternehmens, erklärte Sahin, der mit Biontech in der Corona-Pandemie weltbekannt wurde, weil das Unternehmen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer die erste Marktzulassung für einen Impfstoff gegen Covid-19 bekam.

    Nach der Corona-Pandemie habe das Management den strategischen Fokus wieder konsequent auf die Onkologie gelegt. "Dort liegen unsere wissenschaftlichen Wurzeln, unsere größte Stärke", betonte Sahin. Es sei klar gewesen, dass ein pandemischer Impfstoff zwar enorme medizinische und wirtschaftliche Bedeutung habe, es aber keinen gleichbleibenden Bedarf geben werde.

    Ambitionierte Ziele bis 2023

    Biontech habe mittlerweile nicht nur einen, sondern gleich mehrere Produktkandidaten und Kombinationstherapien mit einem großen medizinischen Potenzial bei unterschiedlichen Krebsarten in zulassungsnahen Studien, berichtete Sahin. Dazu verfüge das Unternehmen über ausreichend Kapital, um die Pipeline Richtung Marktzulassung zu entwickeln. Ziel sei, bis zum Jahr 2030 mehrere Produkte zur Behandlung von Krebs zur Zulassung zu bringen und somit zu den Patienten./glb/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 21,94 auf Tradegate (15. Mai 2026, 17:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um -2,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 19,32 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 140,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +72,44 %/+102,48 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Pfizer - 852009 - US7170811035

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung von Pfizer trotz attraktiver Dividendenrendite. Diskutiert werden Erwartungen an neue Blockbuster (u.a. Abnehmpillen), jüngste Zahlen nur leicht über den Erwartungen, eine offenbar stagnierende Dividende, Kritik an Management/Übernahmen, politische Unsicherheit in den USA und ein technischer beginnender Abwärtstrend nach dem Ex‑Div‑Tag. Manche sehen die Aktie eher als festverzinsliche Alternative.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Pfizer eingestellt.

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