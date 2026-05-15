Deutliche Kursverluste - Britische Anleihen stark unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag angesichts steigender Ölpreise deutlich unter Druck geraten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,59 Prozent auf 124,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,15 Prozent.

Die erneut deutlich gestiegenen Ölpreise belasten die Anleihen. Inflations- und Zinssorgen belasten aus Sicht der Helaba den Markt. So brachte der Besuch des US-Präsidenten Donald Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping bisher keine wirkliche Bewegung in den Iran-Konflikt. Noch halte der Waffenstillstand, auch wenn es immer wieder Berichte über gegenseitige Angriffe oder solche auf Schiffe gebe, schreiben die Helaba-Experten. Die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibe aber weitgehend unpassierbar, auch wenn anscheinend Dutzenden chinesischen Schiffen die Durchfahrt gewährt worden sei.