Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 15.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.544,22USD pro Feinunze und notiert damit -2,21 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 76,40USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -8,53 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 109,02USD und verzeichnet ein Plus von +2,23 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 100,33USD und verzeichnet ein Plus von +2,69 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.415,50 USD -1,77 % Platin 1.986,00 USD -3,45 % Kupfer London Rolling 13.532,48 USD -2,97 % Aluminium 3.599,53 PKT -2,52 % Erdgas 2,957 USD +2,16 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -8,53 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 15.05.26, 17:29 Uhr.