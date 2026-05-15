Der Börsen-Tag
DAX stürzt ab: Warum Europas Leitindizes heute so stark unter Druck stehen
Rote Vorzeichen dominieren weltweit: DAX, Dow Jones und Co. rutschen spürbar ab, nur wenige Einzelwerte können sich dem Abwärtssog entziehen.
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute deutlich im Minus. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Rückgang von 1,66 % auf 23.919,30 Punkte die schwächste Entwicklung unter den betrachteten Indizes. Auch der MDAX gibt spürbar nach und fällt um 1,43 % auf 31.286,36 Punkte. Etwas stabiler zeigt sich der Nebenwerteindex SDAX, der um 0,54 % auf 18.409,76 Punkte nachgibt. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, verliert 1,04 % und steht aktuell bei 3.786,86 Punkten. Auch an der Wall Street dominieren Abschläge. Der US-Leitindex Dow Jones sinkt um 1,02 % auf 49.537,96 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 liegt mit einem Minus von 1,05 % bei 7.418,97 Punkten ebenfalls klar im negativen Terrain. Damit zeigen sowohl die großen Standardwerteindizes als auch die Technologie- und Nebenwertebarometer in Europa und den USA einen einheitlich schwachen Handelstag, wobei der DAX im internationalen Vergleich besonders stark unter Druck steht, während der SDAX die geringsten Verluste aufweist.
DAXSAP führt die Gewinner mit +2.26% an; Fresenius Medical Care (+0.73%) und Henkel VZ (+0.57%) folgen deutlich abgeschwächt. Auf der Verliererseite dominieren deutliche Rückgänge: Heidelberg Materials -6.75%, MTU Aero Engines -4.97% und Siemens Energy -4.62%. Die Abwärtsbewegung ist stärker als die Aufwärtsseite, Spitzengewinn und -verlust klaffen um fast 9 Prozentpunkte auseinander.
MDAXDelivery Hero ist stärkster Gewinner mit +4.74%, gefolgt von freenet (+4.48%) und PUMA (+3.95%). Die Flops zeigen stärkere Einbußen: Bilfinger -5.19%, AIXTRON -6.00% und Deutz -6.29%. Auch hier überwiegen die Verluste in der Intensität gegenüber den Gewinnen.
SDAXadesso sticht mit +5.98% hervor, Energiekontor (+2.98%) und CEWE Stiftung (+2.34%) liegen dahinter. Auf der Verliererseite liegen HYPOPORT -5.37%, Vossloh -5.46% und SILTRONIC AG -5.85% – die Tops und Flops sind in etwa gleich stark, adesso kann aber den größten positiven Ausschlag setzen.
TecDAXfreenet führt hier mit +4.48%, gefolgt von SAP (+2.26%) und TeamViewer (+1.98%). Die Verluste werden angeführt von AIXTRON -6.00%, gefolgt von SILTRONIC AG -5.85% und Sartorius Vz. -4.39%. Mehrere Titel (freenet, SAP) erscheinen in mehreren Indizes als Treiber, während AIXTRON und SILTRONIC mehrfach zu den Flops zählen.
Dow JonesSalesforce ist Spitzenreiter mit +3.97%, Chevron (+1.37%) und Apple (+1.34%) folgen moderat. Auf der Abgabenseite liegen Boeing -2.94%, Caterpillar -3.45% und NVIDIA -3.89%. Die Ausschläge sind hier insgesamt moderater als bei vielen europäischen Nebenwerten.
S&P 500Dexcom liefert mit +7.19% den stärksten Zugewinn aller gelisteten Werte, gefolgt von FactSet (+5.65%) und ServiceNow (+5.10%). Die größten Verluste kommen von Corning -5.56%, Super Micro Computer -5.75% und Intel -6.06%. Dexcoms Anstieg übertrifft viele der europäischen Tops, während Intel zu den stärksten Einbußen zählt.
GesamtvergleichDer stärkste Tagesgewinner ist Dexcom (+7.19%), der stärkste Verlierer Heidelberg Materials (-6.75%). Insgesamt zeigen MDAX/SDAX und S&P 500 starke Einzeltitel-Gewinne über 4–7%, während auf der Verliererseite in mehreren europäischen Indizes Mehrfachfälle mit Rückgängen um -5% bis -6.8% auftreten. Wiederkehrende Gewinner über Indizes sind freenet und SAP; wiederkehrende Verlierer sind AIXTRON und SILTRONIC. US-Indizes weisen teils hohe Einzelgewinne, aber tendenziell etwas moderatere durchschnittliche Verluste als die stärksten europäischen Flops auf.
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