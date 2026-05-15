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    US-Anleihen

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    Deutliche Kursverluste

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse von US-Staatsanleihen gaben stark nach
    • Rendite 10-jähriger Anleihen stieg auf 4,59 Prozent
    • Ölpreis und Inflation dämpfen Leitzinssenkung
    US-Anleihen - Deutliche Kursverluste
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag deutlich nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,74 Prozent auf 109,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen legte um 0,10 Prozentpunkte auf 4,59 Prozent zu.

    Belastet wurden die Anleihen durch die erneut gestiegenen Ölpreise. Die Anleger haben sich laut Händlern von dem Treffen zwischen dem chinesischen Staatschef Xi Jinping und dem US-Präsidenten Donald Trump in Peking mehr erwartet. Eine Öffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. Die wachsenden Inflationserwartungen dämpfen die Aussicht auf eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank.

    Zudem liefere das konjunkturelle Umfeld in den Vereinigten Staaten derzeit wenig Gründe, die Geldpolitik zu lockern, schreiben die Experten der Helaba. So ist die Industrieproduktion in den USA im April stärker gestiegen als von Volkswirten erwartet./jsl/he





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