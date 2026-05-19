Sondernewsletter Invest-Messe und Rohstoffnacht 2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Endeavour Silver, Equinox Gold und Skeena Gold and Silver, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 19.05.2026, 8:50 Uhr, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

die INVEST Stuttgart 2026 hat erneut eindrucksvoll bestätigt, dass sich das Anlegerverhalten spürbar verändert. Mit rund 15.000 Besuchern und einer konstant hohen Frequenz an beiden Messetagen rückten insbesondere die Themen Inflationsschutz, Vermögenssicherung und reale Werte noch stärker in den Fokus. Rohstoffe – ob physisch oder über Aktien – werden zunehmend als strategische Beimischung wahrgenommen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten, struktureller Angebotsdefizite und langfristig steigender Nachfrage nach Metallen. Der Stand der Swiss Resource Capital AG war durchgehend stark frequentiert und spiegelte dieses wachsende Interesse eindrucksvoll wider.

Ein besonderes Ausrufezeichen setzte erneut die Deutsche Rohstoffnacht, die sich längst als feste Größe innerhalb der Branche etabliert hat. Mit rund 700 Teilnehmern war die Veranstaltung nicht nur vollständig ausgelastet, sondern zeigte auch eine deutlich gestiegene Qualität der Besucherstruktur – von Privatanlegern bis hin zu institutionellen Marktteilnehmern. Präsentationen von Endeavour Silver, Skeena Gold + Silver und Equinox Gold trafen auf ein hochinteressiertes Publikum, während Impulse von Dirk Müller und Marc Friedrich sowie ein fundiertes Expertenpanel zusätzliche makroökonomische Perspektiven lieferten. Die Kombination aus Fachvorträgen, Netzwerk und Interaktion machte den Abend zu einem der zentralen Branchenevents – mit weiter wachsender Bedeutung für die Positionierung des Rohstoffsektors im deutschsprachigen Kapitalmarkt.

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Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Videos zur Invest-Rohstoffnacht

Deutsche Rohstoffnacht: Vorstellung und Einführung mit Marc Ollinger

Björn Paffrath: Welche Rohstoffe und Minenaktien jetzt Potenzial haben

Endeavour Silver: CEO with Corporate Update - Pitarrilla PFS Coming by August 2026

Endeavour Silver: Presentation of the Silver-Gold Producer in Peru and Mexico with Growth Plans

Equinox Gold: Record Margins, Reduced Debt, Continued Ramp-Up of Gold Production and Growth Plans

Marc Friedrich: Der Rohstoff-Superzyklus läuft unaufhaltsam

Marc Friedrich Präsentation: Der Rohstoff-Superzyklus

Manuel Pfeiffer über die Strategie des Minenfonds KAMAXUS Resource Fund

Rohstoffnacht-Panel mit Björn Paffrath, Florian Kössler & Kai Hoffmann zu Minenaktien und Rohstoffen

Skeena Gold and Silver: Construction of Next Large Canadian Gold and Silver Mine Underway

Dieser Newsletter wurde am 17.05.2026 durch Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication, Swiss Resource Capital AG erstellt.

Quellen:

Die jeweiligen News entnehmen Sie bitte den offiziellen Webseiten der Unternehmen, sowie www.rohstoff-tv.com.

Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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